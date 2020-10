Koronavirus: Bylo by možné zvládnout pandemii vytvořením stádní imunity?

Průběžné zpravodajství

12. 10. 2020

registrovaných denních nákaz v ČR o MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Za posledních 24 hodin do 12. 10. stoupl početdenních nákaz v ČR o 3104 případů na 117 110. 987 (Česká média však uvádějí, že se lidé přestávají nechávat testovat. ) Zemřelo osob , 2106 osob je v nemocnici.





- Globální případy koronaviru stouply na téměř 37,5 milionu. Přispívá k tomu nárůst infekcí v USA i Evropě. Celosvětově registrovaný počet mrtvých dosáhl 1 075 848.

- Bylo by možné zvládnout pandemii vytvořením stádní imunity? V současnosti bylo v Británii covidem nakaženo jen asi 8 procent obyvatelstva. Pro státní imunitu by bylo zapotřebí nakazit asi 70 procent. Jenže my víme, že imunita na covid během času mizí a že lidé mohou být nakaženi covidem napodruhé, říká Sir Robert Lechler, předseda britské Akademie lékařských věd. Proto vědci argumentují, že stádní imunitu by nebylo možno udržet bez očkování či pravidelné nové nákazy. A hlavně, kdyby se zrušila lockdownová omezení, došlo by k obrovskému nárůstu úmrtí, především starších a zranitelných lidí. Zdravotnictví by bylo zahlceno a vyřazeno z funkce a velké množství případů "dlouhého covidu" by mělo dlouhodobé dopady i pro ty, kdo zpočátku mají jen mírné příznaky. ZDE - Itálie plánuje nová celonárodní omezení, vzhledem k tomu, že infekce stoupají na úroveň naposledy zaznamenanou v březnu. Počet infekcí v Itálii překročil 5000 denně, ale počet úmrtí je nyní daleko nižší než na jaře.