Německo: "Pokud nebudeme jednat velmi rychle, ohrozí nás druhá vlna"

14. 10. 2020

Šéf kancléřského úřadu Angely Merkelové Helge Braun v rozhovoru varuje před možným exponenciálním růstem počtu koronavirových případů. Varuje před rizikem dlouhodobého poškození německé ekonomiky, pokud země nedokáže udržet počet případů pod kontrolou, upozorňují Christoph Hickmann a Martin Knobbe.

Der Spiegel: Pane Braune, jsme dosud na počátku druhé vlny koronavirové pandemie, nebo jsme už uprostřed ní?

Braun: Nyní sledujeme rozsáhlý nárůst infekcí a zažili jsme extrémní růst ve velkých městech jako Berlín a Brémy.

Der Spiegel: Co máte v úmyslu dělat?

Braun: Dosud potřebujeme mix různých opatření. Avšak obecně řečeno, můžeme říci, že svobody, které jsme měli v létě, nelze plně udržet během podzimu a zimy. Vcelku vzato opatrnost mezi obyvatelstvem musí znova vzrůst. Současně s tím musíme precizně zpracovat jednotlivá ohniska a uvalit dočasná omezení, což je přístup, s nímž jsme dosud měli dobré zkušenosti. Jsme více znepokojeni vývojem v jednotlivých velkých městech, kde existuje difúzní infekční vzorec. Potřebujeme rozhodnost.

Der Spiegel: A to znamená?

Braun: Ve městech jako je Berlín nejde o omezování nebo zpomalení nárůstu. Spíše je třeba jasného cíle: Vrátit se na míru incidence pod 50 - což znamená výrazně méně, než 50 nových infekcí na 100 000 obyvatel za týden.

Der Spiegel: Jednají berlínské úřady s dostatečnou neodkladností?

Braun: Rozhodl jsem se nerozdávat individuální známky. Ale každý starosta v každé městské radě zasaženého města musí tvrdě pracovat, aby dosáhl zvratu. Každopádně zabere 10 dní, než se opatření projeví, ale pak tyto údaje musejí opravdu klesnout. A to vyžaduje odhodlání. Rozšíření povinnosti nosit roušek nestačí - také musejí nastoupit omezení, zejména pro oslavy a veřejné události, což jsou právě teď nejdůležitější činitele způsobující infekci. Svatba na podzim 2020 nemůže být velkou divokou oslavou. Může být uspořádána příští rok.

Der Spiegel: Byli naši političtí lídři příliš bezstarostní? Vytvořilo léto falešný pocit bezpečí?

Braun: Vývoj nešlo tímto způsobem předpovědět. Když začala sezóna dovolených, počet případů byl všude nízký. Ale pak se stalo, že sousední země opatření uvolnily, i na místech, kde služby v péči o veřejné zdraví nejsou tak účinné jako zde. Počty velmi rychle narostly - a to vedlo k obnovenému nárůstu počtu případů zde. V srpnu pocházelo 50 % našich případů od lidí, kteří cestovali do zahraničí. To samozřejmě vytvořilo pro podzim špatné výchozí podmínky.

Podrobnosti v němčině: ZDE