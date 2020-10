Česká vláda uzavírá restaurace a bary a omezuje shromáždění na šest lidí

Průběžné zpravodajství

13. 10. 2020

- Donald Trump prý "měl negativní test na koronavirus" a "není pro jiné osoby už nakažlivý". Tuto informaci zveřejnil v oficiálním prohlášení Trumpův lékař dr. Sean Conley, ale vynechal jako obvykle důležité podrobnosti. Trump se podrobil "rychlému testu" firmy Abbott Laboratories.- Lékařský časopiszveřejnil případovou studii pětadvacetiletého muže v Nevadě, který byl letos nakažen koronavirem dvakrát, a to v rozmezí šesti týdnů. Celkem je na světě vědecky zdokumentováno jen pět případů druhé infekce koronavirem, vědci nevědí, proč se to děje.- Dr. Anthony Fauci, hlavní americký vládní epidemiolog požaduje, aby Trumpova kampaň zrušila svou předvolební reklamu, která vytrhuje Fauciho výrok z kontextu a lživě navozuje, že Fauci podporuje Trumpův postoj ke koronaviru. Fauci také varoval před pořádáním volebních shromáždění.- Nový Zéland už 18. den nezaznamenal žádnou novou nákazu covidem-19. Všech 39 aktivních případů nákazy, lidé, kteří přijeli ze zahraničí, je v karanténě.- Jižní Korea registrovala v pondělí 102 nových případů, poprvé za šest dní nad stovku.- Česká vláda od středy uzavírá bary, restaurace a kluby. Budou uzavřeny do 3. listopadu. Veřejná shromáždění budou omezena na šest lidí, pití alkoholu na veřejnosti bude zakázáno a na zastávkách veřejné dopravy se budou muset nosit roušky.- Francie regisgtruje tříměsíční rekord pacientů na jednotkách intenzivní péče. Poprvé od 17. května překročil počet pacientů na jednotkách intenzivní péče ve Francii 1500 osob.- Francouzský premiér Jean Castex apeloval na občany, aby omezili shromažďování v domovech, ale "nemůže to zakázat".- Írán už druhý den zaznamenal nejvyšší denní nárůst úmrtí, 272 nových smrtí. Celkový počet obětí je 4206.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE