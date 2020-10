Boris Johnson se ve věci koronaviru rozešel s vědeckými poradci

14. 10. 2020

Bývaly doby, kdy Boris Johnson tvrdil, že se jeho vláda řídí vědou při každém kroku plánování boje s koronavirem, napsal Luke McGee.

Ale jak počet potvrzených případů onemocnění koronavirem v Británii opět roste a zemi čeká dlouhá, obtížná zima, britský premiér se zřejmě dohaduje s těmi samými poradci, které kdysi stavěl do popředí boje s pandemií.

Jeho hlavní zdravotnický poradce v pondělí večer vychrstl kbelík velmi studené vody na poslední premiérovy plány, jak se vyrovnat s růstem šíření koronaviru. A v úterý čelil Johnson další kritice, když vyšlo najevo, že jeho skupina předních vědeckých poradců před třemi týdny doporučovala výrazně tvrdší balík opatření, než jaká premiér plánuje dnes.

Zdá se, že Johnson je lapen situací ve své rozdělené Konzervativní straně - jestřábi jako ministr financí Rishi Sunak chtějí udržet ekonomiku co nejvíce v chodu, ale holubice mají za to, že přísná opatření nyní by byla z dlouhodobého hlediska lepší.

Jeho pokusy balancovat na laně byly zjevné na pondělní večerní tiskové konferenci. Místo aby zavedl krátké uzavření země, které doporučují experti pro narušení šíření viru a získání času, než nastoupí obtížná zima, Johnson představil třívrstvý systém opatření, která by měla být aplikována lokálně podle počtu hlášených případů v dané oblasti.

Ani nejpřísnější z těchto opatření se neblíží tvrdému uzavření země, které Johnson zavedl v březnu. Děti nadále budou chodit do škol, restaurace mohou zůstat otevřeny a bude na místních úřadech, aby rozhodly, zda budou muset zavřít ostatní části turistického sektoru.

