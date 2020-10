Šéf britských labouristů znovu obvinil Johnsona z nekompetentnosti a požaduje pro boj proti covidu konkrétní plán

3. 10. 2020





Jeho pět bodů by se jistě hodilo i pro ČR



Nový šéf opoziční britské Labouristické strany Sir Keith Starmer znovu ostře obvinil Borise Johnsona a jeho vládu z naprosté, trvalé nekompetentnosti ohledně opatření proti pandemii. Johnson a jeho vláda Brity nechávají na holičkách. Občané v Británii jsou zmateni vládními strategiemi, které se mění každý týden, zatímco počet infekcí a úmrtí roste.



Starmer požaduje, aby vláda realizovala konkrétní "cestovní plán" boje proti koronaviru až do doby, než bude k dispozici vakcína. Navrhuje pět bodů:

1. Podle německého vzoru musí vláda zveřejnit kritéria, která používá pro informaci občanů pro to, kde jsou zaváděna či rušena místní karanténní opatření.2. Zlepšení zdravotnické informovanosti veřejnosti rozšířením covidové aplikace britského zdravotnictví (která majiteli mobilu prostřednictvím bluetooth signalizuje, přišel-li do kontaktu s nakaženou osobou) tak, aby lidé mohli napsat své PSČ a aplikace by je informovala o místních omezeních v jejich oblasti.3. Napravit testovací, trasovací a karanténní systém investicemi do zdravotnictví a do univerzitních laboratoři a angažovat řádně místní zdravotnické týmy pro trasování v jejich oblastech4. Zajistit pravidelné testování na vysoce rizikových pracovištích a v oblastech, kde dochází k vysoké míře nákazy s výsledky do 24 hodin pro zlepšení zvládání infekce, včetně zdravotníků a pečovatelů.5. Konkretizovat program výroby a distribuce schválené vakcíny.Podrobnosti v angličtině ZDE