Podobně jako jeho otec trpící Alzheimerem, Trump podepsal v nemocnici prázdný papír...

5. 10. 2020

Bílý dům, nepřekvapivě, se k tomu nevyjádřil.



Donald Trump junior je znepokojen tím, že jeho otec se v neděli vydal automobilem na projížďku kolem nemocnice, i vlnou tweetů, které z nemocnice zveřejňuje. Podle zprávy Gabriela Shermana v časopisechce Donald Junion do toho zasáhnout, ale Jared a Ivanka Trumpovi říkají, že je na tom a jedná výborně. "Nechci být jen jediným, který mu řekne, že se chová jako šílenec," reaguje Donald junior.Trumpova rodina je nicméně jednotná ohledně Trumpova maniakálního tweetování v pondělí ráno, kdy Trump zveřejnil více než deset tweetů napsaných velkými písmeny. Trumpovy děti říkají, že na otci chtějí, aby s tím přestal. "Jsou všichni znepokojeni. Snaží se ho přesvědčit, aby přestal tweetovat."Sherman také zaznamenává, že v neděli večerinformoval, že steroidy, které Trump údajně bere, specificky dezametazon, ovlivňují náladu a vyvolávají euforii a všeobecný pocit štěstí. Sherman také píše o "dlouhé historii v Trumpově rodině, kde se vždy popíraly vážné nemoci."Podle rodinného přítele Trumpovy rodiny, píše Sherman, "Trumpův otec Fred Trump senior trval na tom, že bude chodit do práce, i když vážně v devadesátých letech pokročila jeho Alzheimerova choroba, Každý den jen Fred senior do své kanceláře v Brooklynu a tam mu dávali prázdné papíry, které uspořádal a podepisoval. Telefon na Fredově psacím stole byl uzpůsoben tak, že Fred mohl telefonovat jen své sekretářce. "Fred předstíral, že pracuje," líčil rodinný přítel.V sobotu večer Bílý dům zveřejnil fotografie Trumpa, jak pracuje v nemocnici Waltera Reeda. Internet si povšiml, že kus papíru, který Trump v jednom záběru podepisoval, byl, jak se zdá, prázdný.