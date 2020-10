Amazonie je na hraně překlopení z deštného pralesa v savanu

6. 10. 2020



Klimatická krize a ilegální kácení stromů mění původně neprostupný deštný prales v otevřenou travnatou savanu



Velká část Amazonie je zřejmě na hraně ztráty svých charakteristik: dochází k proměně uzavřeného stropového deštného pralesa v otevřenou savanu s daleko menším počtem stromů, varují výzkumníci.



Deštné pralesy jsou velmi citlivé na změny v množství deště a úrovně vlhkosti. Požáry a delší sucha vedou k likvidaci stromů a k proměně krajiny v savanu, kde je směsice lesů a travnaté plochy. Ohledně Amazonie se předpokládalo, že takové změny jsou možné, ale že k nim dojde až za desítky let.

Z nového výzkumu vyplývá, že tento bod zvratu je zřejmě daleko bližší, než se dosud předpokládalo. Až 40 procent existujícího amazonského deštného pralesa se nyní dostalo do takové situace, že se zřejmě překlopí v savanu. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Nature Communications.

Proměna deštného pralesa v savanu by stále ještě trvala dlouhá desetiletí, ale jakmile je jednou proces zahájen, je velmi obtížné ho zvrátit. Deštné pralesy podporují daleko větší množství zvířecích druhůa hrají daleko výraznější roli při absorbci kysličníku uhličitého z atmosféry.Část amazonského pralesa dostává daleko méně deště než v minulosti v důsledku měnícího se podnebí. Srážky asi ve 40 procentech deštného pralesa jsou nyní na takové úrovni, že se dá čekat, že se deštný prales promění v savanu.Loni byl brazilský prezident Jair Bolsonaro varován, že pokračující likvidace Amazonie požáry a dřevorubci přivede region blíže k překlopení deštného pralesa v savanu. Letos došlo k nárůstu požárů v Amazonii ve srovnání s loňskem o 60 procent. Jsou nejhorší za posledních deset let.Podrobnosti v angličtině ZDE