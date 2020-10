Partikuláty ze znečištěného vzduchu nalezené v mozku dětí působí pozdějí Alzheimerovu chorobu

7. 10. 2020





Vědci objevili miniaturní partikuláty znečištění vzduchu v mozkovém kmeni mladých lidí a dětí. Jsou přímo spojeny s molekulárním poškozením mozku spojeným s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.



Pokud bude tento významný objev potvrzen budoucím výzkumem, mělo by to celosvětové dopady, protože 90 procent obyvatel této planety žije v znečištěném vzduchu. Lékařští experti jsou zatím opatrní a uvádějí, že tyto nanočástice sice zřejmě způsobují škody, ale není jasné, zda to vede v pozdějším životě k zmíněným nemocem.





Nicméně už existují spolehlivé statistické důkazy, že vyšší vystavení znečištěnému vzduchu zvyšuje míru neurodegenerativních onemocnění, avšak význam nové studie spočívá v tom, že ukazuje možný fyzický mechanismus, jímž dochází k poškození mozku.



Vědci nalezli velké množství nanočástic ze znečištěného vzduchu v mozkovém kmeni 186 mladých lidí z Mexico City, kteří náhle zemřeli ve věku od 11 měsíců do 27 let. Do mozku se tyto nanočástice zřejmě dostaly krví poté, co byly vdechovány.



Tyto nanočástice mají přímou vazbu na nenormální bílkoviny, které jsou charakteristické pro Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a pohybově neuronovou chorobu. V mozku lidí žijících v méně znečištěných oblastech tyto nenormální bílkoviny nebyly nalezeny.



"Je to děsivé, protože neuropatologie mozkového kmene vzniká už u nemluvňat," konstatovala profesorka Barbara Maher z Lancaster University v Británii.



Výzkum prováděla Lilian Calderón-Garcidueña na University of Montana v USA. Vyšel v časopise Environmental Research. Bylo zjištěno, že nanočástice bohaté na kovy mají stejný tvar a chemické složení jako nanočástice, které produkuje doprava, spalováním paliva a bržděním.



Podrobnosti v angličtině







