Bidenův náskok před Trumpem roste

9. 10. 2020

Biden tento týden zaznamenal jedny z nejlepších průzkumů. Jeho náskok na Trumpa roste - ale vydrží?, ptá se Nathaniel Rakisch.

Poté co Demokraté skvěle uspěli v průběžných volbách (midterm elections) může rok 2020 přinést druhou následnou Demokratickou vlnu. Podle prognózy webu FiveThirtyEight má Joe Biden šanci 84:100, že vyhraje prezidentské volby. Demokraté mají šanci 68:100 zvrátit kontrolu Republikánů nad Senátem celkem existuje šance 65:100, že Demokraté budou příštím rokem plně kontrolovat federální vládu.

Naděje Demokratů a obavy Republikánů tento týden opět posílily se zveřejněním několika průzkumů, které přinesly Bidenovi jedny z nejlepších výsledků za celý rok. Je těžké přesně určit, proč se tak stalo, s ohledem na všechny zprávy z posledních několika týdnů, ale nehledě na to, jak to podáte, pro Trumpa to není dobré. Například celostátní průzkum CNN/SSRS dává Bidenovi mezi voliči chystajícími se k volbám náskok 16 procentních bodů. Průzkum Monmouth University také dává ve scénáři s vysokou účastí Bidenovi jedenáctibodový náskok a ve scénáři s nízkou účastí osmibodový náskok v Pennsylvánii. Quinnipiac University to podpořila vlastním pennsylvánským průzkumem, který ukázal, že Biden vede o 13 bodů, a dodal výsledky, podle nichž Biden vede o více jak 11 bodů na Floridě a více jak 5 bodů v Iowě.

Souběžně s tím někteří kvalitnější výzkumníci přeložili vyrovnanější výsledky z několika klíčových států, ačkoliv i ty jsou sotva pro Trumpa dobrou zprávou. Průzkum Siena College/New York Times hovoří o Bidenových 45 % a Trumpových 44 % v Ohiu a dávají Bidenovi šestibodový náskok v Nevadě. A průzkum Marquette Law School ve Wisconsinu hlásí 47 % pro Bidena a 42 % pro Trumpa. Tyto výsledky z Ohia a Wisconsinu jsou zvlášť signifikantní s ohledem na fakt, že Trump v obou státech zřejmě musí vyhrát, aby si zajistil druhé funkční období.

Co všechny tyto průzkumy znamenají? Samozřejmě je třeba zasadit je do celkového modelu. A modely FiveThirtyEight naznačují, že Biden zvyšuje náskok, ačkoliv míra se stát od státu liší. (V celostátním měřítku nicméně dospěl od vedení o 7,3 procentního bodu před dvěma týdny k současným 9,4 bodům.)

Podrobnosti v angličtině: ZDE