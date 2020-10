Češi řeší pandemii tím, že se přestávají nechávat testovat

Průběžné zpravodajství

11. 10. 2020

registrovaných denních nákaz v ČR o MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Za posledních 24 hodin do 10. 10. stoupl početdenních nákaz v ČR o 4635 případů na 114 005. 948 (Česká média však uvádějí, že se lidé přestávají nechávat testovat. ) Zemřelo osob , 2085 osob je v nemocnici.





- Nošení roušek na veřejnosti musí být povinné, varuje Asociace britských lékařů. Ostře kritizuje vládu Borise Johnsona za "zmatené a nedůsledné" signály veřejnosti. Asociace britských lékařů zdůrazňuje, že vláda musí přijmut jasnější a přísnější protikoronavirová opatření. (Nákaza v Británii je daleko nižší než v ČR!) Předseda Asociace britských lékařů dr. Chaand Nagpaul kritizoval vládu za to, že zrušila původní protikoronavirová opatření, a přispěla tak k novému nárůstu infekcí. (Totéž v ČR.) Nagpaul řekl: "Nárůst infekcí následoval po rychlém uvolnění opatření poté, co londýnská vláda přestala být ostražitá - ještě v srpnu vláda doporučovala občanům, aby cestovali, jezdili do práce a chodili do restaurací a hostinců. Vláda má povinnost znovu získat důvěru veřejnosti v opatření, která musejí být pro zvládnutí viru zavedena. Vláda musí také poskytnout finanční podporu, aby podniky měly možnost učinit své prostory bezpečné vůči nákaze a musí zveřejnit jasné informace, jaká přesně opatření podniky mají provést." Asociace britských lékařů také požaduje, aby zranitelní lidé dostali respirátory lékařského typu, které ochraňují nositele respirátoru i brání šíření infekce. Doporučuje to Světová zdravotnická organizace. Z některých studií vyplývá, že rouška skládající se z jediné vrstvy látky filtruje jen asi 3 procenta nákazy. Rouška skládající se ze tří vrstev látky filtruje asi 60 procent nákazy. Lékařský respirátor filtruje 86 procent nákazy. Asociace britských lékařů také doporučuje, aby lidé s nízkými příjmy a osoby dostávající sociální podpory dostávali roušky zadarmo, stejně jako lidé, kteří mají právo na lékařské předpisy zadarmo a děti, které dostávají ve školách obědy zadarmo. Asociace britských lékařů také požaduje aby bylo zpřísněno opatření zakazující setkávání více než šesti lidí. Mělo by být dovoleno setkávání lidí jen z dvou domácností, a to venku, ne uvnitř. Na všech pracovištích musí být povinné nosit roušky a zejména tam, kde není možný odstup dvou metrů. ZDE