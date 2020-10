Odváto s větrem: Jak Trumpův přístup k pandemii možná zkazil jeho americký koláč

12. 10. 2020 / Fabiano Golgo





Scott je typický konzervativní Američan z Jihu. Jeho otec udělal kariéru v armádě strýčka Sama, stejně jako Scott sám a jeho bratr Dave. Jeho sestra Lauryn se stala ženou v domácnosti stejně jako jeho matka Jasmine. Všichni žijí na malém městě na severozápadě Floridy. Město se jmenuje Milton a leží nedaleko hranice s Arizonou.



Vstoupil jsem do Scottova života v Gainesville, kde Scott na University of Florida studoval na elektrotechnického inženýra. Sdíleli jsme na koleji místnost. Žil jsem typickým americkým univerzitním životem, Scott byl můj průvodce vším typicky americkým.





Předtím jsem žil v New Yorku a vedl jsem naprosto odlišný život. Nejprve jako zápolící mladík, který pracoval v různých krátkodobých zaměstnáních, aby si vydělal na živobytí, později jako univerzitní student s umělecko-intelektuálním "kavárenským" velkoměstským životem. Jakmile jsem se přestěhoval na Floridu, otevřela se mi nová Amerika: zaostalá, úzkoprsá, rasistická, náboženská, hrdá, tvrdošíjná, neinformovaná, tradiční, ale s lepším jídlem, s lepší hudbou a s lepším počasím: Jih.



Florida je dodnes kulturní směsicí, ale čím více jede člověk na sever, tím rasističtější je to země.



Gainesville je akademické město, s více než padesáti tisíc zvídavých mladých myslí, a zároveň je to "duhové" místo (to jsou města po celých USA, kam se generace hippies nastěhovala po tisících). Ale Scott byl tak americký jako jablkový koláč.



Po absolutoriu vstoupil Scott do armády a mimo jiné měl čtyři "mise" v Iráku a dvě v Afghánistánu. Avšak jeho bratr, po druhé službě v Iráku, se vrátil s vážnými psychickými problémy a z armády odešel. Otevřel si v městě Boca Raton v Lousianě s manželkou a třemi dětmi realitní kancelář.



Během těch let, co jsme se Scottem sdíleli na koleji studentský pokoj, jsme jednou za dva měsíce jezdili do jeho rodného města, kde jsem se vždycky na víkend stal součástí té stereotypické rodiny amerického Jihu.



Jediným životním cílem Scottovy matky bylo starat se o jejího manžela o děti a o domov, a chodit každou středu večer a v neděli ráno do svého evangelikálského kostela. Scottův otec byl žoviální jako většina Američanů, ale jako voják byl přísný. Měli adoptovaného syna, Martina, který se stal evangelikálským pastorem. Jedli jsme piškotové zákusky, hráli jsme karetní hry, dívali se na Hallmark Chanel na rodinné filmy. Pro mne jako budoucího antropologa nemohlo existovat nic lepšího. Dokonalý vzorek.



Scott vždycky automaticky hlasoval pro kandidáty Republikánské strany, stejně jako celá jeho rodina i sousedé. Chodil s připnutým odznakem Hlasujte pro Boba Dolea a chtěl, aby byl Bill Clinton za své sexuální eskapády odsouzen do vězení. Pronášel projevy, v nichž odsuzoval masturbaci a drogy, ale pivo si dával s nadšením.



Proč je všechno tohle důležité? Scott a jeho rodina jsou jádrem toho, co známe jako voliče Republikánů. Navzdory tomu mi Scott sdělil, že on a celá jeho rodina budou nyní hlasovat pro Joea Bidena.



V roce 2016 hlasovali pro Trumpa a jeho lži a zneužívání moci jim tehdy vůbec nevadily. Teď ale v něho ztratili důvěru a učinili tuto obtížné rozhodnutí. Částečně to způsobila, podle Scotta, vdova po Johnu McCainovi, bývalém oslavovaném veteránu z vietnamské války, jeho manželka jménem Cindy. Ta bezprecedentně deklarovala, že bude hlasovat pro kandidáta z opačné strany, než které je její rodina součástí. Joe Biden byl blízkým přítelem jejího zemřelého manžela a tak dokázal, že dokáže komunikovat "přes uličku v parlamentě", něco, čehož je v této éře nenávisti motivované ideologickými konflikty tak zoufale zapotřebí.



Paní McCainová ovlivnila Scottovu matku, aby změnila svůj názor na Trumpa, a když to matka řekla v rodině, oba synové konstatovali, že v poslední době už uvažovali, že Trumpa nebudou volit. Oba měli tentýž důvod: To, jak se postavil ke krizi covidu-19. Avšak nebyli si jisti, zda mají dovolit zvítězit "socialistovi" - je komické, že mnoho povrchních Američanů si skutečně myslí, že naprosto kapitalistická Demokratická strana je socialistickou hrozbou. Otec rodiny se dosud nerozhodl. Pravděpodobně prostě k volbám nepůjde, což ještě nikdy v životě neudělal.



Tento mikrokosmos typu Američana, který hlasoval pro Trumpa, slouží jako signál trendu, který se začal projevovat v posledních několika týdnech, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že nad Trumpem zvítězí Joe Biden.



Průzkumy veřejného mínění mohou být zavádějící, a stejně zavádějící může být případ jediné rodiny, použité jako vektoru. Avšak zdá se, že to přece jenom ukazuje současnou dynamiku rozkladu podpory pro Trumpa u skutečně konzervativních voličů, jejichž kompasem v životě je jejich rodina. Znamená to, že Trumpovo dětinské popírání hrozby pandemie způsobilo, že pociťují nejistotu a bojí se o příslušníky své rodiny. Takový instinktivní strach by mohl neutralizovat jejich loajální podporu pro Republikánskou stranu.



Je možné, že Scottova rodina je přesným předobrazem toho, co zabrání realizaci Trumpova snu o znovuzvolení.









