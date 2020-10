Klimatická krize je hnacím motorem čím dál častějších přírodních pohrom

15. 10. 2020

Úřad OSN pro snižování rizika katastrof (UNDRR) vydal zprávu, ve které dospěl k závěru, že přírodní katastrofy způsobené dopady lidské činnosti na klima se za posledních dvacet let zdvojnásobily.







Lidé během posledních 40 let do atmosféry vypouštěli čím dál tím větší množství skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, a to řízením automobilů poháněných benzinem, spalováním uhlí a zemního plynu na elektřinu – a vytápěním a chlazením budov, píše Juan Cole.