Podobně jako v případě Donalda Trumpa, za katastrofu, jíž je Boris Johnson, "může jeho otec"

18. 10. 2020

Jak o tom svědčila ve své knize Too Much and Never Enough psycholožka a neteř Donalda Trumpa Mary Trumpovám nebezpečný, nesolidní a nevyrovnaný charakter Donalda Trumpa vytvořil svým brutálním chováním Trumpův otec, Fred Trump. Nadělení, které zosobňují pro USA Donald Trump a pro Anglii Boris Johnson, ukazuje se, značnou mírou způsobili jejich otcové.V Británii vyšla biografie Borise Johnsona od Toma Bowera. I když Bower Johnsona nekriticky omlouvá a ostře a subjektivně kritizuje jeho protivníky, či lidi, s nimiž musel a musí Johnson vstupovat do kontaktu, z podrobností, které Bower odhalil, jasně vyplývá, že za nesolidní, podvodný a líný charakter Borise Johnsona může jeho brutální a neodpovědný otec Stanley Johnson.Z Bowerova třaskavého životopisu Borise Johnsona vyplývá, že Johnson měl naprosto traumatizující dětství.