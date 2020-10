Společnost Moderna: Vakcína proti COVIDu může být schválena v prosinci

21. 10. 2020

Šéf společnosti Moderna Inc. prohlásil, že federální vláda může přidělit mimořádné povolení k použití vyvíjené koronavirové vakcíny v prosinci, pokud společnost získá slibné údaje z třetí fáze testování, informuje Peter Weber.

Moderna zahájila závěrečné testy s účastí 30 000 dobrovolníků v červenci a aby mohla požádat o mimořádné schválení, 53 zúčastněných se nakazilo novým koronavirem. Je třeba, aby v polovině účastníků, která obdržela placebo, byl počet případů onemocnění výrazně vyšší.

První analýza zřejmě proběhne v listopadu, ale podle Bancela je obtížné přesně určit týden, "protože to závisí na případech, počtu lidí, kteří onemocněli". Pokud výsledky neukážou dostatečnou účinnost, Moderna se pokusí o schválení znova, což by odložilo proces do dalšího roku.

Moderna testuje jednu ze čtyř použitelných vakcín a nejvíce se blíží firmě Pfizer, která oznámila minulý týden, že bude usilovat o mimořádné povolení koncem listopadu.

