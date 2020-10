Parazitické exekuce v ČR - zřejmě žádné změny

26. 10. 2020 / Bohumil Kartous

Mezi ministerstvem spravedlnosti a Sněmovnou probíhá přetlačovaná, která výrazně ovlivní situaci těch, kdo se kvůli propadu ekonomiky ocitnou v exekuci.





Novela zákona o exekucích měla schválit princip „jeden dlužník – jeden exekutor“. Také měla řešit otázku místní příslušnosti exekutorů,

Přijetí principu „jeden dlužník – jeden exekutor“ by znamenalo, že každý dlužník by měl jen jednoho exekutora. Pokud by na něj byla uvalena další exekuce, automaticky by ji řešil jeho první exekutor.







Za zářijovém zasedání ústavně právního výboru však doporučili členové výboru princip „jeden dlužník – jeden exekutor“ z návrhu novely zákona o exekucích vyškrtnout.





Vyškrtnutí tohoto principu z návrhu zákona navrhl předseda výboru Marek Benda (ODS), ale podpořili to i poslanci za hnutí ANO. Ti tak šli proti návrhu vlastní ministryně.







Budoucnost celé zákonné novely je nyní zpochybněna. Ministryně Benešová uvažuje o to, že návrh novely zákona o exekucích prostě stáhne. Znamenalo by to, že se parazitické exekuce v ČR nebudou léta řešit.





Ministryni spravedlnosti Marii Benešové se nelíbí poslanecké zásahy do novely exekučního řádu, které v září schválil ústavně právní výbor Sněmovny, napsal o tom v Deníku N Jan Moláček Benešová uvažuje o tom, že celý návrh zákonné novely vezme zpět. Paradoxně pomohli klíčový bod vládní předlohy z návrhu ministryně svými hlasy vyjmout sami členové výboru za ANO!Členové ústavně právního výboru s výjimkou poslanců za ANO a ODS hned po jeho zářijovém jednání přiznávali, že přes něj prošly prakticky všechny zájmy velkých exekutorských úřadů. „Kdybych byl jedním z velkých exekutorů, dneska slavím. To, co překáželo velkým exekutorským molochům, neprošlo, co jim nepřekáželo nebo na čem vydělali, prošlo,“ řekl člen výboru Jan Farský (STAN).Poslanci předlohu zákona mj. výrazně upravili ve prospěch exekutorů – doporučili totiž k přijetí návrh poslance Patrika Nachera (ANO), aby exekutoři dostali za ukončení exekucí, u kterých nebyli několik let schopni vymoci žádné peníze, paušální náhradu od státu. Pro státní rozpočet by to znamenalo výdaj mezi 130 až 260 miliony korun. Původní vládní návrh počítal se zastavováním marných exekucí, ale ne s penězi od státu pro exekutory.