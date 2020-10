Koronavirus: 10 milionů nákaz v Evropě, více než čtvrt milionu mrtvých

Průběžné zpravodajství:

MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE 13 605 nových nákaz, celkem má ČR registrováno 323 673 nákaz Za pátek 30.10. je registrovánonových nákaz, celkem má ČR registrováno . Zemřelo 3078 osob, od včerejška je to o 216 více, hospitalizováno je 7281 lidí. Za jediný den bylo hospitalizováno dalších 667 osob!



- V Británii se šíří koronavirus nezvládnutelně, ve všech věkových skupinách, zdůrazňuje profesor Calum Semple, člen britského vládního výboru pro krize. Británie zaznamenala za posledních 24 hodin 24 405 nových nákaz a 274 nových úmrtí. Má ovšem šestkrát více obyvatel než ČR, kde je registrováno 13 605 nákaz za posledních 24 hodin a 216 úmrtí. Sobotní britské deníky informují, že Boris Johnson do tří dnů vyhlásí nový tvrdý celostátní lockdown. Johnson je ovšem tak zbabělý, že se to občanům dosud neodvážil říci sám, kdesi se skrývá. Krátkodobý celostátní lockdown na dobu čtrnácti dní, tzv. "circuit breaker", "přerušení cirkulace", navrhovali vědci pro Británii už v září. Johnson to odmítl a posmíval se šéfu Labouristické strany Keiru Starmerovi, když ten ve sněmovně vyžadoval tento krátkodobý lockdown. Teď Johnson uzamčení celé země zavádí sám, jenže bude muset být daleko delší, než by bylo v září. Jak píší noviny, Johnsonova politika je sérií nekonečných obratů o 180 stupňů. Johnson není moc bystrý, je líný, arogantní a mstivý. V pátek večer se ptal v televizi BBC jeden satirik-komentátor politických událostí, jestli má Johnson problém s alkokolismem. Je to nesmírně legitimní otázka.- Ukrajina oznámila nový rekord registrovaných nákaz za posledních 24 hodin, totiž 8752 případů. Celkový počet nákaz na Ukrajině je 387 481. Dalších 155 osob zemřelo.- Německo registrovalo nový denní rekord 19 059 nákaz.