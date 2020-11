Bývalý tchaj-wanský generál: Vojákům chybí zbraně. Mají s čínskou invazí bojovat košťaty?

2. 11. 2020

Tchaj-wanský generál ve výslužbě tvrdí, že ozbrojené síly by šly do války s Čínou s nedostatkem personálu a špatně vybavené. V nedávném rozhovoru vznáší otázku: "Měly by bojovat košťaty?", informuje John Feng.



Bývalý generálmajor Siao Tchien-liou zpochybňuje tchaj-wanskou připravenost k boji pouhý týden poté, co tamní ministr obrany prohlásil, že ostrov v případě invaze dokáže mobilizovat zhruba 450 000 vojáků. Podle něj může být nasazeno 185 000 mužů v aktivní službě a asi 260 000 záložníků, pokud čínské síly překročí Tchaj-wanský průliv. Nicméně Siao, který řídil akviziční oddělení úřadu vyzbrojování, tvrdí, že by šlo o "velmi obtížný" úkol. V rozhovoru pro web China Review News Agency bývalý voják prohlásil, že podle předchozích zkušeností se na cvičeních objevovalo zhruba 70 % záložníků. "Ačkoliv by byl vynucován rozkaz o válečné mobilizaci, ozbrojené síly postrádají důkladná opatření k mobilizaci v případě mimořádné situace," uvedl generál. "Úspěšně shromáždit 450 000 vojáků by bylo velmi obtížné." Další překážku by představoval historicky doložený nedostatek pozornosti věnovaný přípravě zbraní a vybavení v jejích skladištích, tvrdí generál. Může vést k neschopnosti poskytnout dostatek zbraní vojákům, i kdyby ozbrojené síly dokázaly shromáždit vojáky, které potřebují. "Jak jdou vojáci do války bez náležitého vybavení? Měli by bojovat košťaty?", uvedla CRNA. Penzionovaný generál vyzval tchaj-wanské ozbrojené síly, aby si byly "více vědomy krize" a provedly "základní přípravy" nezbytné k reakci na budoucí mimořádnou situaci. Týdeník Newsweek kontaktoval tchaj-wanské ministerstvo obrany s žádostí o vyjádření, ale nedostal žádnou reakci. Podrobnosti v angličtině: ZDE

