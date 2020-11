Joe Biden se blíží k volebnímu vítězství, není ale zaručeno

5. 11. 2020

- V Arizoně se se sčítáním snižuje procento podpory pro Bidena a Trump by mohl ještě zvítězit. V těchto volbách, pozoruhodně, získal Donald Trump více hlasů než v roce 2016. Desítky milionů Američanů pro něho hlasovaly, ačkoliv musejí vědět, že je to nekompetentní lhář a podvodník. Je to velký problém pro americkou společnost. Trumpismus zůstává mocnou silou v americké politice, varuje list Washington Post.







- Biden zvítězil ve Wisconsinu a v Michiganu. Ve středu večer měl 264 hlasů volitelů z volební koleje, Trump měl 214. Vítěz potřebuje 270 volitelů. - Trump se snaží soudně zabránit dalšímu sčítání poštou zaslaných hlasů v Pennsylvánii, kde jeho volební náskok rychle klesá. Pennsylvánie musí sečíst ještě milion volebních hlasů, zaslaných poštou, které jsou zřejmě především pro Bidena.







- Ve středu kolem patnácté hodiny měl Joe Biden při sčítání hlasů v Michiganu mírný náskok.

- Do sněmovny reprezentantů byl zvolen republikán Lauren Boebert, který vyjádřil podporu pro hnutí šířící konspirační teorie QAnon.







- Evropští a britští komentátoři vyjadřují na Twitteru ohromení z chaosu, jaký vládne v USA - někteří se ptají "je to skutečně nějaká psychická choroba, že tolik Američanů hlasuje pro lháře, idiota a podvodníka"? Guy Verhofstadt píše, že ať se stane cokoliv, Evropa musí být soběstačná a silná. Evropští a britští komentátoři varují, že i jestliže Biden zvitězí, Trump má tak silnou podporu a Spojené státy jsou natolik rozhádané, že ta země zůstane destabilizována na mnoho let a přestává být vzorem demokracie.

- Twitter umístil varování na Trumpův tweet tvrdící, že zvítězil.





Češi budou rádi, že se ten prolhaný debil nezmínil o nich. (Trump píše ve svém lživém tweetu o "Polácích", na mysli má "volby". Ty se ovšem anglicky píší "polls", ne "Poles". )



- Joe Biden už získal druhý nejvyšší počet volebních hlasů v historii amerických prezidentských voleb, asi o 2,3 miliony hlasů více než Donald Trump. Avšak v důsledku zastaralého volebního systému, spoléhající na tzv. "volební kolej", je výsledek amerických prezidentských voleb těsný.Do středy 16 hodin středoevropského času získal Joe Biden 238 hlasů příslušníků volební koleje, Donald Trump 213. Vítěz musí získat 270 hlasů. Trump bezdůvodně vyhlásil své vítězství. Také lživě tvrdil, že volby jsou zfalšované. Volební činitelé ve Wisconsinu zřejmě zveřejní výsledky ve středu. Michigan je zveřejní zřejmě ve středu odpoledne amerického ča\su. Avšak Nevada, Georgia, Severní Karolína a Pennsylvánie zřejmě budou potřebovat několik dní na dokončení sčítání hlasů. Hlasy odeslané poštou, které ještě nebyly započteny, zřejmě většinou podpoří Bidena.- Biden zvítězil v Arizoně, což omezuje Trumpovu cestu k vítězství. Biden by potenciálně mohl nezvítězit v Pennsylvánii a přesto vyhrát volby, pokud zvítězí ve Wisconsinu a v Michiganu. Volební účast bude zřejmě rekordní za celé jedno století, předpovídá se asi 67 procent.- Donald Trump zvítězil na Floridě, v Ohiu a v Texasu. Není tedy vyloučeno, že zvítězí, ale klíčové státy Michigan, Pennsylvánie a Wisconsin zůstávají příliš nerozhodné. Joe Biden vyjádřil názor, že volby vyhraje.- Biden zvítězil v Arizoně. Znamená to, že by mohl potenciálně nezvítězit v Pennsylvánii a přesto vyhrát, pokud zvítězí ve Wisconsinu a v Michiganu. Bidenovo vítězství v Arizoně podstatně omezuje Trumpovu cestu k vítězství a jeho spojenci si toho jsou vědomi. - Guardian vysvětluje, že Arizona se obrátila k BIdenovi, protože vážně trpí globálním oteplováním. Je tam v současnosti až 46 stupňů Celsia a umírají lidé. ZDE - Stále mohou zvítězit oba kandidáti, v této chvíli je Bidenovou vítězství stále ještě pravděpodobnější. Důležité pro Bidena je jeho vítězství v Arizoně a docela silná podpora v Georgii. Naproti tomu Trump zvítězil na Floridě a má větší podporu ve Wisconsinu, než se očekávalo. Výsledky v Michiganu a v Pennsylvánii nejsou dosud jasné. Trump zaznamenal podstatnou podporu od hispánců na texaské hranici a na Floridě, zatímco Biden pozoruhodně vítězí v jižanských státech, ale nikoliv na severním středozápadě, ani v Ohiu či Iowě.- Trump lživě prohlásil, že volby vyhrál, a lživě tvrdil, že dochází při sčítání k "podvodům". Pohrozil, že zpochybní výsledky voleb u Nejvyššího soudu- Zdá se, že republikáni si udrží kontrolu v Senátu.- I ve Sněmovně reprezentantů je situace demokratů relativně slabší, i když si ji zřejmě udrží. Několik demokratů, o nichž se očekávalo, že si těsnou většinou udrží svá křesla, bylo poraženo republikány.