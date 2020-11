Další poněkud šílený vývoj ve Spojených státech

10. 11. 2020

- Trumpova předvolební kampaň tvrdí, že Trump absolutně nemá v úmyslu přiznat volební porážku a chystá se podat nejrůznější bezpodstatné žaloby.







- Americký ministr spravedlnosti, trumpovec William Barr, vydal instrukce prokurátorům po celých Spojených státech, aby vyšetřovali "jasná a zjevně důvěryhodná tvrzení o neregulérnostech" volebního systému. Účelem Barrova memoranda je zpochybnit normy a strategie, které normálně zakazují ministerstvu spravedlnosti zasahovat, než jsou výsledky voleb potvrzeny volebním kolegiem, a vyvolávat nedůvěru a zmatek ohledně volebního systému.



- Spěšně uspořádaná další tisková konference na Kapitolu znovu tvrdila, že volby byly zfalšovány, avšak nepředložila žádný důkaz. Televize Fox News tiskovou mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnany při těchto tvrzeních vypnula.



- Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi odsoudila Trumpovo rozhodnutí vyhodit z funkce ministra obrany Marka Espera. "Náhlé vyhození ministra Espera je znepokojujícím důkazem, že prezident Trump má v úmyslu využít svých posledních dní v úřadě k vyvolávání chaosu v naší americké demokracii i po světě," řekla. "Kontinuita a stabilita je vždycky důležitá při prezidentském předávání moci, v tuto chvíli jsou absolutně nutné, zatímco se tato historicky nevypočitatelná vláda připravuje na svůj odchod."









- Trumpovo odmítání přiznat volební porážku vyvolává obavy, že jeho sabotáž zpomalí Bidenovu schopnost účinně zasáhnout proti koronaviru a obnovit ekologické předpisy. ZDE

- Donald Trump vyhodil svého ministra obrany Marka Espera, a to tweetem. V pondělí odpoledne napsal na Twitteru, že "Mark Esper byl ukončen" ("terminated"). Esper v sobě našel odvahu se postavit Trumpovi, když ten chtěl v létě zneužít americkou armádu k zásahům proti pokojným demonstrantům protestujícím proti vraždě George Floyda. Také Esper spolupracoval s americkým Kongresem na přejmenování amerických vojenských základen, pojmenovaných po generálech Konfederace. Trump prý plánuje také vyhodit šéfy FBI a CIA, Christophera Wraye a Ginu Haspelovou, ZDE - Horká linka, kterou založila Trumpova předvolební kampaň, jejímž prostřednictvím mají američtí občané udávat údajné volební podvody, se stala pro její organizátory noční můrou, protože byla zahlcena vlnou posměšných telefonátů. V neděli večer se připojil i komik Alex Hirsch: "Tak já vám viděl člověka, jak jde do téhle budovy, měl černý klobouk, černou roušku, pruhovanou košili a červenou kravatu. A v tašce asi měl hamburgery? Víte, byl to asi člen Antify. Můžu mluvit s Rudym Giulianim?" - Správce linky to položil. ZDE