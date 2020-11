David Bowie byl věštec...!

13. 11. 2020

Jeremy Paxman: Ale co je to tak specificky mimořádného na internetu? Každý si tam může zveřejnit cokoliv - a celkem z toho je pak jako co? Mně se to zdá, že na tom není nic soudržného, jak jak byla revoluce mladých v hudbě soudržná.David Bowie: Absolutně! Protože já si myslím, že my, v té době alespoň do poloviny sedmdesátých let, jsme opravdu měli pocit, že stále ještě žijeme pod dojmem jednotné a absolutně vytvořené společnosti, v níž byly známé pravdy a známé lži. A nebyla žádná dvojznačnost ani pluralismus ohledně těch věcí, v které jsme věřili. To se v sedmdesátých letech začalo rychle rozpadat. A ta představa mnohoznačnosti způsobu, jímž žijeme. Všechny otázky mají vždycky dvě, tři, čtyři, pět stran. Ta jednoznačnost zmizela. A to, jsem přesvědčen, dalo vzniknout takovému médiu, jakým je internet. Který absolutně určuje a ukazuje nám, že žijeme v naprosté roztříštěnosti. Já si myslím, že jsme ještě ani nezahlédli tu špičku ledovce. Myslím, že potenciál toho, co internet způsobí společnosti, jak v dobrém i ve špatném smyslu, je nepředstavitelný. Myslím, že jsme se octli na hraně vstupu do něčeho, co bude zároveň vyvolávat nadšení, ale i hrůzu.

Jeremy Paxman: Vždyť je to ale jen nástroj, ne?David Bowie: Ne, to není. Je to životní forma z cizí planety.Jeremy Paxman: Co si myslíte, když tedy myslíte - -David Bowie: Je na Marsu život? Ano, právě přistál na Zeměkouli.Jeremy Paxman: Je to ale přece jenom jiný systém dodávky informací, ne? Vy mluvíte o něčem daleko hlubším.David Bowie: Ano, samozřejmě. Mluvím o konkrétním kontextu a o stavu informací, které budou tak odlišné. Nebude to mít vůbec nic společného s tím, co známe v této chvíli. Když interakce mezi uživatelem a poskytovatelem bude tak těsná, zlikviduje to naše představy o tom, co jsou to vlastně sdělovací prostředky.