Koronavirus v USA

15. 11. 2020

Mám tento večer volno z nemocnice. Jak ležím na kanapi se svým psem, nemohu si pomoci a musím pořád myslet na pacienty s covidem za posledních několik dní. Ti, kteří jsou zejména vidět, jsou ti, kteří pořád ještě nevěří, že virus existuje. To jsou ti, kteří na vás křičí, ať jim dáte kouzelný lék a že Joe Biden zruinuje USA. Přitom zoufale popadají dech na stoprocentním vapothermu. Tvrdí vám, že musí existovat nějaký jiný důvod, proč jsou nemocní. Nadávají vám a ptají se vás, proč musejí mít na obličeji všechno to "zařízení", když nejsou nakaženi covidem, protože covid neexistuje. Ano. To se opravdu děje. A já na to nemohu přestat myslet. Ti lidi si opravdu myslí, že se to jim nestane. A pak na vás přestanou řvát, když jsou intubováni. Je to jako zatracený hororový film, který nikdy nekončí. Neobjeví se závěrečné titulky. Jen se prostě vrátíte a děláte to celé zase úplně znovu. ZDE