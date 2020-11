Nárůst stupidity

19. 11. 2020 / Jan Sláma

Na jedné straně stojí vláda se všemi svými odbornými poradci, na druhé straně ti, kteří ten požár pandemie ze všech svých slábnoucích sil se snaží hasit. Když už se zdá, že se to té druhé straně začíná dařit, tak někdo na té vládní straně zase otevře okno, aby požár povzbudil přilivem kyslíku. Mezi nimi jsou občané. Ti moudřejší, kteří svým vlastním rozumem schvalují a dodržují opatření k tlumení nemoci a ti hloupější, kteří buď z arogance nebo z fanfaronství dělají vše naopak. Vláda jim ale některými opatřeními na hranici stupidity žene vítr do plachet.

Je těžké se v tom vyznat. Na jaře bylo prioritou učinit vše, aby se umožnilo lidem odjet k moři. Teď všem, kdo rozhodují, leží zase na srdci potřeba učinit taková opatření, aby se lidmi naplnily obchody, vyprodalo se zboží a skromné chování lidí vzalo za své. Mnozí lidé se totiž skutečně začali chovat skromně a nijak příliš jim to nevadilo a nevadí. U druhých nějaké lidství a selský rozum aby člověk pohledal. Principy kapitalistického podnikání jsou většině bližší. Vyrábět, spotřebovávat a tak dokola a čím dál víc. Až se z toho zblázníme.

Ku podivu jsou i některé země, kde provedli takové hrůzy jako zákaz courání po ulicích a návštěvy barů. Jen do práce a pak hajdy domů! Tamní občané jistě zažili takové strázně, že se z nich možná ani nevzpamatují. To, že zůstali zdraví je jen vedlejší produkt.

Občanům je dnes možná nejbližší hlavně problém související s uzavřením škol. Když se uzavíralo na jaře, koupil jsem vnukovi k narozeninám knihu Dva roky prázdnin. Ani jsem netušil jak se k pravdě přiblížím. Mnohé děti se musely naučit nové formě vzdělávání pomocí učení na dálku. To co jsme kdysi viděli ve filmech o dětech žijících s rodiči ve vzdálených a neobydlených místech. Tak dnes si to vyzkoušely děti téměř všechny. Pandemií se jim dostalo možností, které dosud měly jen děti bohatých rodičů. Takto, alespoň na chvíli, se poněkud srovnaly sociální rozdíly.

V době kdy jsem sám vyučoval, první co jsem po příchodu do učebny požadoval bylo smazat pořádně tabuli, nejen rozšmudlat předchozí zápisy a vyvětrat. Vyvětrat ne z obavy o virovou infekci, ale aby mozky dostaly příděl kyslíku. Dnes se přichází k větrání aby se snížila koncentrace virů. Ať tak či onak, je to dobře.

Obavy, kam že se to lidstvo propadne, když se výroba nebo zde výuka pozastaví, jsou zbytečné. Nestane se vůbec nic. Vždyť jsme na tom konec konců všichni stejně. A možná, právě tím zabrzděním, si lidé uvědomí lecos, na co při každodenním pachtění se kvůli věcem a problémům zbytečným, nenalézali čas.