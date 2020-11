Nevěřím už Listopadu. Nevěřím už Chvilkám...

Díky za to, že můžem... poslouchat kydy vo svobodě a demokracie, která je ale jen pro někoho... Vy víte, kam s těma trikolórama můžete jít...

Díky za to, že můžem... držet hubu a krok a hlavně nekritizovat zlatý tele.

Díky za to, že můžem... postopadesáte vidět kolegu Blažka, jak nám vysvětlí Palacha i Morovej sloup.

V horším případě, ti na Nově pustěj 113 díl Ordinace. Za to fakt díky.

Vstávat ve čtyři hodiny s mámou, která jde do práce a když se vrátí lehne na gauč a spí. Protože je udřená jak kůň.

Nakoupit v e-shopu a zadlužit se, on to strejda Kellner zaplatí. Díky, že můžem...

Ok, že můžem umřít na JIPce, bez blízkých. Díky, že můžem...

Co mám slavit? Díky, že můžem...

Ale z dnešku se mi chce zvracet. Byl a jednou to snad zase bude i můj svátek. Dnes není.

Tak a teď mi vysvětlete, že za bolševika to bylo horší. Komu to chcete věšet na nos? Jasně, že bylo.







Nejsem malej - strejda v Jáchymově, táta zámečníkem z rozhodnutí strany.







Já si sakra pamatuju, jakou měl radost, když to před 31 lety ruplo. Teď nemá radost ani on, a dneska už ani já. Protože, vy frajeři, co se dojímáte sami s sebou, jste dokázali akorát rozkrást republiku, nechat vládnout STBáka a teď s ním ještě tunelujete rozpočet...





Ten grázl nahoře, je fakt vaše dítě: Grossův byt, kmotři - (strach z toho, že si na mne u redakce počkaj), kabelky pro dnešní paní Nečasovou.







Votrávený řeky jak před 89...







Vy si myslíte, že si nechám od Vás vymluvit díru do hlavy? Vaše svoboda je mi ukradená. Je to svoboda krást, lhát a šmelit - alespoň si vypláchněte hubu, když kážete o morálce.







Není to svoboda milovat, pomáhat, je to Product placement, jen jste zapomněli uvést PP do rohu obrazovky.