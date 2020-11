Nejen vakcína, boj proti covidu je nyní v mnoha ohledech úspěšný

17. 11. 2020

Jak se blížíme ke konci roku 2020, je lehké si nepovšimnout, jak obrovský pokrok učinila věda za posledních deset měsíců. Od letošního ledna vědci získali daleko lepší porozumění tomu, jak se covid-19 šíří, a vytvořili si nástroje jak virus zvládat. I když nadcházející čtyři měsíce budou složité, slibné vakcíny, zlepšené testování a léčba a lepší znamosti, které nyní máme o tom, jak tento virus kontrolovat, povedou v březnu 2021 k výraznému zlepšení situace, píše profesorka Devi Sridharová z univerzity v Edinburku, specializující se na globální veřejné zdraví.

Vědci se dosud nikdy neposunuli tak rychle od genetické analýzy viru k očkování dobrovolníka potenciální vakcínou. 12 kandidátů na vakcínu je v třetí etapě testů bezpečnosti a efektivnosti a několik z nich vypadá velmi slibně. Po ověření bezpečnostni vakcín bude dalším složitým krokem výroba a dodávka dostatečného množství dávek a zajištění, aby lidé vakcíně důvěřovali. Největší otázkou je otázka strategie: bude se vakcína používat k eliminaci, k potlačení či k částečné neutralizaci viru? Různé země použijí různé strategie, podle jejich situace.Avšak vakcína zdaleka není jedinou oblastí vědeckého pokroku. Rozumíme nyní, jak se virus šíří - prostřednictvím kapének, malých aerosolových čásetic a na površích - a víme, že aerosoly jsou pravděpodobně nejvýznamnější metodou přenosu. Virus se především šíří v místnostech, v přeplněných a nevětraných prostorách, a to i v dvoumetrové vzdálenosti se stále ještě můžete nakazit, protože se virus šíří vzduchem a cirkuluje v něm po dlouhé hodiny. Větrání prostor pod střechou, nošení roušek, distancování se a scházení se s lidmi jen venku, to je všechno životně důležité, aby se zabránilo infekci.Na rozdíl od chřipky, tkerý se šíří v různých místech prostřednictvím ohnisek nákazy velmi podobné velikosti, asi 10 procent osob nakažených covidem nese odpovědnost za 80 procent nových infekcí. Nemá smyslu honit každý případ nákazy, daleko důležitější je identifikovat tyto "superšiřitele" a tytu "superšiřitelské" akce. Víme také, že Achillovou patou zvládní infekce jsou asymptomatičtí nakažení: lidé se mohou cítit dobře, a přesto šířit nákazu. To je možná největší problém s bojem proti covidu. Identifikujeme-li nemoc na základě příznaků - což je normální způsob jak identifikovat nositele nakažlivých chorob - znamená to, že určité procento nákaz nenalezneme.Proto je důležité hromadné testování v komunitě, protože nám to pomáhá identifikovat co největší množství nakažených lidí, i když nemají příznaky. Máme nyní rychlé antigenní testy, které poskytují výsledky do půl hodiny a každý stojí jen asi120 Kč.Testování je jedním z klíčových způsobů jak zvládnout tento virus. Metoda asijských a tichomořských zemí, které většinou eliminovaly nákazu a rychle potlačily ohniska infekce, je založena na testování, trasování a na izolaci, na přísných pohraničních opatřeních, na dobrém dobrovolném vedení a na - zřídka používaných - lockdownech.V Británii vláda plánuje zavést masové levné testování, které identifikuje nositele nákazy, kteří pak budou podpořeni, aby se izolovali. Prostřednictvím rychlých antigenních testů Slovensko testovalo přes jediný víkend 3,6 milionů lidí (téměř všechny dospělé a dospívající lidi) a plánuje to udělat za několik dnů znovu. Jedním omezením testování je, že inkubační doba viru je dlouhá, až 14 dní, takže bude zapotřebí testovat lidi opakovaně, aby se našli ti, kdo jsou nakažení.Máme nyní také slušné testy na protilátky, které dokáží identifikovat, zda někdo nedávno měl covid. Ty nám ukazují, že reakce protilátek vůči covidu trvá asi 12 týdnů. Seroprevalence, procento lidí s protilátkami, je ve většině zemí nízké. Likviduje to naději, že by mohla vzniknout "stádní imunita".Proto je nesmírně důležité nyní omezit šíření infekce. Někteří lidé argumentují, že zavádění lockdownů jen odkládá budoucí úmrtnost, ale tento argument ignoruje roli vědeckého pokroku a léčby a vakcíny, které nyní začínají být k dispozici. Kdybyste byli nyní hospitalizováni, máte daleko větší pravděpodobnost, že přežijete, než před devíti měsíci. Pokaždé, když zabráníme, aby byl někdo nakažen, dává mu to šanci, že se dožije doby, kdy budou k dispozici lepší terapie.Lékaři nyní daleko lépe rozumí covidu-19, vědí, že to není jen nemoc dýchacích cest, ale že je to multisystémová choroba, která postihuje nejen plíce, ale i srdce, cévy, ledviny a mozek. Míra přežití pacientů se zlepšuje a nyní víme, že rychlejší přístup k léčbě vede k daleko nižší úmrtnosti. Máme také léčy jako dexametazon, který zlepšuje míru přežití pro nejvíce postižené pacienty a pokračuje výzkum monoklonální terapie protilátek a remdesiviru. Někteří pacienti postižení covidem trpí po dlouhé měsíce tzv. "dlouhým covidem", který se zdá být podobný jako autoimunitní onemocnění.Konečná strategie k zvládnutí této pandemie bude využívat bezpečné a efektivní vakcíny, léčebné metody pro lidi nemocné s covidem-19 a levné masové testování. Některé tyto nástroje už máme a další vzniknou v nadcházejících měsících. I když zima bude obtížná, vědecký pokrok znamená, že na jaře budeme moci přerušit tento destruktivní cyklus lockdownů. To by nám všem mělo dát naději a optimismus.Podrobnosti v angličtině ZDE