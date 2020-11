Skotsko zakázalo cestování mimo domov, Anglie plánuje masové očkování proti koronaviru

Průběžné zpravodajství:

20. 11. 2020

- Skotsko zavádí od pátku od 18 hodin plný lockdown a bude pokutovat občany, kteří překročí bez vážného důvodu překročí hranice Skotska a pokusí se cestovat do jiných částí Británie. Občané nemají opouštět oblast svého komunálního úřadu. Školy uzavřeny nebudou. ZDE

MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Za čtvrtek 19. 11. je registrovánonových nákaz. Testování v ČR však radikálně klesá , přitom pouze rozsáhlé testování, trasování, karanténa a pomoc lidem v karanténě je jedinou možností jak zvládnout pandemii. Celkem registrovala ČR užnákaz, tedy už téměř půl milionu. Zemřeloosob, od předchozího dne je to nárůst omrtvýchTV nemocnici je v ČRlidí, od předchozího dne se počet hospitalizovaných zvýšil oosob.







- Čína očkovala milion lidí experimentální vakcínou, která se teprve testuje. Předseda správní rady firmy Sinopharm Lie Jingzhen tvrdí, že "po očkování těchto osob se u ani jedné z nich nevyskytla nákaza. jen individuální pacienti měli pár mírných příznaků." ZDE - Rusko v pátek zaznamenalo 24 318 nových nákaz.- Evropská unie zaplatí za vakcíny 10 miliard dolarů. Zakoumí 425 milionů dávek vakcíny, a to 15.50 eur za každou dávku vakcíny firem Pfizer/BioNTech.- Indie potvrdila dalších 45 882 nákaz, celkem má více než 9 milionů nakažených osob.- Irinej, patriarcha srbské pravoslavné církve, zemřel na koronavirus. Bylo mu 90 let.- Remdesivir se nemá používat v nemocnicích pro covid-19, varuje Světová zdravotnická organizace. Neexistují žádné důkazy, že funguje. Použití tohoto léku prosazoval Donald Trump- Vědci se snaží vyrobit "teplou" vakcínu proti covidu, aby nemusela být skladována v teplotách - 75 stupňů Celsia.- Lék tocilizumab, používaný proti artritidě, zlepšuje stav kriticky nemocných pacientů na jednotkých intenzivní péče. ZDE - Evropští politikové odložili rozhodnutí, co si počít s Vánocemi. ZDE - Mexiko se stalo čtvrtou zemí na světě, které má více než 100 000 úmrtí.