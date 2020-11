Trump soukromě připravuje, co dál - chce znovu kandidovat na prezidenta v roce 2024

23. 11. 2020

Donald Trump světu lže, že vyhrál americké prezidentské volby. V soukromých rozhovorech se stoupenci a v telefonátech jedná Trump o něčem zcela jiném: o možnosti znovu kandidovat na prezidenta r. 2024. Bude mu ovšem 78 let.Poradcům Trump nyní sděluje, že po odchodu z Bílého domu chce zůstat všudypřítomnou silou v politice a v médiích. Plánuje prý ještě před koncem roku 2020 oznámit svou kandidaturu na prezidenta pro rok 2024.Trump také zkoumá, jak by mohl vydělávat velké peníze za málo práce - například prostřednictvím placených přednášek pro podniky nebo prodáváním vstupenek na svá shromáždění. Chce také psát paměti a vystupovat v televizi.V nadcházejících čtyřech letech musí Trump uhradit dluhy ve výši 400 milionů dolarů. Hrozí mu velké právní výdaje, protože je potenciálně terčem množství žalob a vyšetřování.Trump plánuje pomstu vůči těm, o nichž usuzuje, že ho zradili - například proti televizi Fox News.Po Bidenově inauguraci se Trump zřejmě přesune na Floridu, do svého klubu Mar-a-Lago. Řeší, jakým způsobem jako člověk posedlý úspěchem dokáže vysvětlit svou prohru.Jeden poradce informoval, že Trump chce v nadcházejících několika týdnech zabránit tomu, aby Republikánská strana vůbec začala uvažovat o tom, že by pro prezidentské volby v roce 2024 nominovala někoho jiného než jeho. Trump se bude snažit dominovat politice Republikánské strany po mnoho let. "Chce, aby ta strana byla plně posedlá jen jím samotným a jeho šílenstvím," konstatoval Michael Steele, poradce protitrumpovského Lincoln Projectu.Podrobnosti v angličtině ZDE