Studie: Oteplování planety přinese nárůst infekčních chorob v chladnějších oblastech

25. 11. 2020

Tým výzkumníků z University of South Florida, University of Wisconsin–Madison a University of Notre Dame nalezl důkazy, které svědčí o tom, že jak se planeta otepluje, chladnější oblasti zřejmě čeká nárůst výskytu infekčních chorob. V článku pro časopis Science skupina popisuje studium údajů pro divoce žijící populace po celém světě, které zažívají období neobvykle teplého nebo studeného počasí, napsal Bob Yirka.



Zatímco se planeta kvůli lidmi produkovaným skleníkovým plynům otepluje, vědci se snaží předpovědět, jaké typy dopadů můžou vyšší teploty přinést. Nyní se pokusili zjistit, jak si stojí hypotéza "tepelného nesouladu". Teorie naznačuje, že když druhy přizpůsobené chladnějšímu klimatu čelí vyšším teplotám, roste u nich riziko infekčních chorob. Podobně druhy aklimatizované ve vyšších teplotách v chladnějších podmínkách častěji onemocní. Výzkumníci použili údaje o 7 346 divoce žijících populacích zahrnujících 1 381 druhů - od hmyzu až po velké savce. Vzorky zahrnuly druhy ze všech kontinentů a pokryly posledních pět dekád. Vědci se zaměřili na informace popisující, co se každému jednotlivému druhu stalo během neobvykle teplého nebo studeného počasí. Zjistili, že hypotéza teplotního nesouladu zřejmě platí, ačkoliv se projevuje zřetelněji pro druhy z chladnějších podmínek žijící během vyšších teplot než naopak. A také se více projevila u studenokrevných živočichů. Výzkumníci poté aplikovali svá zjištění na budoucnost a nalezli důkazy, podle nichž s oteplováním severní polokoule druhy žijící v chladnějších regionech (jako jsou horské oblasti nebo výše položená území) velmi pravděpodobně budou čelit eskalujícím infekcím od jiných druhů, což může přinést i nárůst infekcí přenesených na člověka. Podrobnosti v angličtině: ZDE

