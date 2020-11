Jak může Biden v politice uplatnit vědu

30. 11. 2020

Bidenova administrativa brzy převezme management americké reakce na pandemii COVIDu-19. Je tu spousta práce a měla by začít tím, že Demokraté a progresivisté realisticky zhodnotí vlastní slepé skvrny, napsal David Shaywitz.

Kaliforňané minulý týden sledovali, jak se náš guvernér s osobami z vedení California Medical Association zpronevěřuje vlastním doporučením a stoluje bez roušky uvnitř v podniku French Laundry.

V jiném případě nejméně devět kalifornských zákonodárců (Demokratů a Republikánů) odletělo do elegantního luxusního střediska Fairmont Kea Lani na Havaji, navzdory zdravotnickému doporučení ohledně cestování za hranice státu a ještě intenzivnějším omezením uvnitř státu, když se virus šíří.

Mezitím existuje tendence vyzvedávat Světovou zdravotnickou organizaci jako zlatý standard, jen proto, že byla v konfliktu s Donaldem Trumpem. Ale skutečností je, že SZO se ukázala přinejmenším příležitostně nedůvěryhodnou, když se lísala k čínskému utlačitelskému režimu, ve svém sídle chybně prezentovala propuknutí COVIDu-19 a uprostřed globální pandemie si našla čas bušit do Izraele.

Nic z toho nemá znamenat vytváření falešných ekvivalencí s pomlouváním vědy Trumpovou administrativou, která krizi nezvládla způsobem, nad nímž zůstává rozum stát.

Joe Biden ve svém přístupu k riziku představovanému COVIDem-19 prokázal chvályhodně konzistentní jednání a stal se příkladem osobního chování, které by jeho administrativa - a ve skutečnosti celá Amerika - měly napodobit.

Ale odpovědnost držitele moci je mečem o dvou ostřích. Demokraté budou nyní mít větší schopnost podniknout akce na pomoc veřejnému zdraví. Ale omyly a pokrytectví budou pro veřejné zdraví škodlivější. Proto je důležité, aby strana sama disponovala jasným pohledem.

Ještě větší výzvou pro progresivisty bude odolávat svému sklonu nahrazovat vědecký úsudek svým vlastním morálním úsudkem.

Vezměte reakci progresivistických zastánců veřejného zdraví na letní pochody za sociální spravedlnost. Mnozí explicitně tvrdili, že ctnost protestů za sociální spravedlnost více než vyvažuje rizika pro veřejné zdraví. Přes 1 300 epidemiologů a zdravotníků podepsalo dopis, který upozorňuje, že zatímco předchozí pochody proti uzávěře byly "zakořeněny v bílém nacionalismu s směřovaly proti respektu k životům černých," pochody za sociální spravedlnost, které protestovaly proti systémovému rasismu, "je třeba podpořit".

"Jakožto zastánci veřejného zdraví", uvádí dopis, "neodsuzujeme tato shromáždění jako riskantní pro přenos COVIDu-19. Podporujeme je jako vitálně důležité pro národní veřejné zdraví."

Tento dopis představoval triumf politiky nad vědou, a to takový, který nakonec poškodil důvěryhodnost vědeckého establishmentu v okamžiku, kdy hodnota důvěryhodnosti může být měřena v chlazených mobilních márnicích.

Často si idealizujeme vědecký proces a představujeme si jej jako něco, co probíhá v odtažitém a sterilním prostoru, co je prováděno odtažitými a nezaujatými výzkumníky a vyhodnocováno podle rigidních, objektivních a neporušitelných kritérií. To je karikatura. Lékaři a vědci jsou lidé a jejich úsudky mohou být ovlivněny - přinejmenším okrajově - faktory, které překračují hranice přísné vědy.

Vliv morálních hodnot lékařů na vědecké hodnocení byl odhalen v pozoruhodné studii publikované v roce 2012 v časopise New England Journal of Medicine (NEJM). Autoři zjistili, že když byly lékařům předloženy identické vědecké články, doktoři měli mnohem větší sklon považovat výzkum za rigorózní, pokud byl označen za financovaný vládou spíše než průmyslem - ačkoliv skutečná podstata práce byla stejná.

S ohledem na implikace této pozoruhodné, ale znepokojivé studie, tehdejší editor NEJM doktor Jeffrey Drazen vyzval lékaře hodnotící vědu, aby "věřili datům".

To se však snadněji řekne než udělá. Chováme v sobě přirozené sympatie ke kauzám, s nimiž souhlasíme - třeba jako s letními pochody za sociální spravedlnost - a pro organizace jako SZO, jejichž poslání můžeme silně podporovat. V důsledku toho jsme v pokušení poskytnout těmto kauzám a organizacím větší vědeckou kredibilitu, než jakou si jejich chování nebo data ze své podstaty zaslouží.

A naopak, jak dokazuje studie NEJM, existuje zaběhaný reflex bránit se datům od těch, s nimiž nesouhlasíme, ať už jako s vědeckým konkurentem, vědcem, kterého zaměstnává průmysl, nebo jednoduše kýmsi, jehož politické názory se nám nelíbí.

Bidenova administrativa zahájí svou činnost tváří v tvář velkému počtu výzev. Jednou z nich bude vyhnout se pasti nahrazení destruktivních zkreslení Trumpovy administrativy vlastními zkresleními.

Autentickým vítáním řady perspektiv - a trváním na společném standardu vyhodnocování veškeré vědy, místo abychom privilegovali data založená na politické afinitě - může příští tým zajistit, že ta nejlepší věda na světě bude používána k odhalování, artikulaci a prosazování nejefektivnějších řešení.

A tím, že důsledně dostojí svým verbálním zásadám, může administrativa zvýšit šanci, že se tato řešení udrží.

