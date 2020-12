Jestli jste doteď kupovali Lidové noviny, bude možná čas to přehodnotit

3. 12. 2020 / Jaroslav Cerman

„Pomocí světelných a zvukových vibrací v rozsahu 256 - 528 Hz mění molekulární strukturu vody a jiných nápojů a tím posiluje vaši imunitu“ - což jak říká titulek, se nám bude hodit proti koronaviru. Tahle věta je zvláštní tím, že je jak ty obrazy co vás sledují v každém bodě místnosti. Akorát to funguje tak, že ať už ji přečtete pozpátku, nebo zepředu, dává stejný smysl. To vše prosím s „porozuměním kvantové mechaniky“ (ovšem!), jak říká v článku doktor Carlos Orozco, který mimo jiné propaguje pro Cell Wellbeing přístroje, které pomocí jednoduché cívky u vás detekují všechny epigenetické změny a podle toho vám upraví jídelníček. Důvěryhodné, vskutku. Ale máme dokonce podporu z tuzemska! S pozitivními výsledky přišla „imunologická klinka“ InPharm Clinic v Jihlavě .

Což je prostě jen a pouze normální front, kde se pod zdáním „kliniky“ tlačí produkty z InPharm distribuční společnosti. Jde o kolagenové a vitaminové injekce. Tečka. Nic víc. Gerald Pollack je šarlatán, co prodává koncepci hexagonální vody, co pochopitelně léčí i rakovinu prdele. Jde o šarlatánství, ezonesmysl, hloupost. Je to podvod. Pochopitelně jeden hydropodvodník chválí druhého. Dále se dozvídáme, že aplikaci chválí a testovala japonská laboratoř, jejíž „zakladatel Masaru Emoto prováděl výzkumy vody po celém světě“. To je lež. Masaru Emoto byl vystudovaný OBCHODNÍK, který tvrdil a vydělával na šarlatánské ezomyšlence, že vodu lze ovlivňovat myslí a modlitbou. Jeho „doktorský“ titul pocházel z Open International University for Alternative Medicine in India. Jeho „studium vody“ byla kniha, kde fotil vodu. Ve zkratce to byl prostě chlap, co tvrdil že Hydroman ze Spidermana je jako real shit, to je všechno.



Doktor Marcus Stanton má zas naprosto shodné jméno jako jedna postava z Doom 3, která skončí bez hlavy. Je to asi nějaký odborník na stres, proč si myslí, že telefon „harmonizuje prostředí“, netuším. Na facebookové stránce Cell Wellbeing nás zve na trénink od Cell Wellbeing. Jdi do prdele, šarlatáne, v Doomovi jsi byl lepší. „Frekvence fotonů musí být čerstvé, proto se živě streamují ze zabezpečeného serveru,“ dozvídáme se na závěr. Jestli tomuhle někdo opravdu uvěří, je nejspíš opravdu klinicky retardovaný. Je to sice jen další kus skládačky do obrazu absurdní bídy médií v Česku a obecně, ale tentokrát lemovaný zlatem. Dobří lidé z médií vám budou dokola opakovat, že nemáte číst „alternativní zdroje“, ale „seriózní zdroje informací“. Přesně tak, proč se obtěžovat. Vždyť to za chvíli už vyjde nastejno.