Šílená britská vláda prohlubuje zdravotní a ekonomický propad Británie brexitem

6. 12. 2020 / Jan Čulík





Desítky milionů dávek vakcíny proti covidu-19, vyrobených v Belgii, budou do Británie dopraveny letecky, protože v důsledku brexitubudou zřejmě dlouhými frontami kamionů zablokovány britské přístavy. Od 1. ledna 2021 budou v britských a francouzských přístavech zavedeny celní prohlídky, což povedfe k naprosté blokaci kamionového provozu mezi Británií a EU. V současnosti se v obavách před tímto kolapsem britské firmy snaží zajistit si před 1. lednem 2021 předvěžné zásoby, proto jsou u britských přístavů už nyní dlouhé fronty kamionů, přestože celní kontroly ještě nebyly zavedeny.



V pátek se rozhovory o brexitu dostaly do naprosté slepé uličky. Vládnou neshody ohledně přístupu EU k rybaření v britských vodách (je to nesmysl, protože rybářství tvoří pouze 0,1 procenta britského HDP), druhým problémem je, že Johnsobova vláda chce, aby měla Británie volný, bezcelní přístup na evropské trhy, odmítá však přislíbit, že bude dodržovat ekologické, zaměstnanecké a dotační předpisy EU - což tedy znamená, že by se stala evropské sedmadvacítce nekalou konkurencí.







Třetím problémem je, že Evropská unie požaduje, aby existoval ohledně případně uzavřených dohod nezávislý arbitr, který bude určovat, zda Británie dodržuje uzavřené dohody. To Johnson odmítá. Fundamentalističtí brexitéři blábolí, posedlí britskou výlučností, že Británie chce mít totální suverenitu. Zároveň, protože je Británie přece něco extra, musí mít právo na přístup na evropské trhy bez dodržování evropských předpisů.







Evropská unie právem Johnsonovi nedůvěřuje, protože se rozhodl porušit mezinárodní dohodu uzavřenou s EU touto dobou loni, a zrušit ustanovení týkající se zavedení celních kontrol mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem. Podle této dohody zůstane totiž Severní Irskou součástí jednotného evropského trhu, protože obnovení hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou by vedlo k obnovení terorismu. Jenže Johnsonovi se nyní toto ustanovení nelíbí a chce ho zrušit. To rozezlilo nového amerického prezidenta Joea Bidena, který je irského původu.

Přestože k vypadnutí Británie z EU má dojít k 1. lednu 2021, britské podniky dosud nedostaly žádné instrukce, jak bude situace po 1. lednu 2021 pro ně vypadat. Vláda zveřejňuje inzeráty, za peníze daňových poplatníků, že se britské podniky mají na "novou situaci připravit", Konfederace britského průmyslu však protestuje, že k dispozici nejsou, pouhých 25 dní před vypadnutím Británie z EU, vůbec žádné informace, jak to bude po 1. lednu 2021 vypadat.Britské ministerstvo zdravotnictví i minsiterstvo sociálních věcí, stejně jako vysocí činitelé ministerstva obrany potvrdili, že dodávky vakcíny se budou dopravovat z Belgie do Británie vojenskými letadly, pokud dojde k blokací přístavů.V pátek se rozhovory mezi zástupcem Evropské unie Michelem Barnierem a Británie lordem Frostem zcela rozložily. Barnier z jednání v Londýně odcestoval a předal problém Johnsonovi a Ursule von der Leyenové. Ti spolu hovořili o věci telefonicky v sobotu v podvečer. Výsledkem telefonátu bylo, že rozhovory mezi Barnierem a Frostem mají od neděle pokračovat, tentokrát v Bruselu.Británie patří k těm zemím světa, které jsou koronavirovou pandemií nejpostiženější. Na covid-19 tam zemřelo už 61 014 osob a covidem je drasticky postižena britská ekonomika. V této situaci šílená londýnská vláda problémy země prohlubuje brexitem. Johnson odmítl nabídku EU odložit vypadnutí Británie z EU v důsledku koronavirové pandemie.Johnsonova vláda realizuje brexit proti vůli britského obyvatelstva. Už přibližně dva roky singalizují průzkumy veřejného mínění, že britská veřejnost brexit nechce. Odpor vůči brexitu je především u mladých Britů, více než 70 procent mladých Britů je pro setrvání Británie v EU.Referendum v roce 2016 o brexitu bylo v mnoha ohledech podvodné, bylo zmanipulováno prostřednictvím sociálních sítí a útopků na voliče prostřednitvím firmy Cambridge Analytica. Brexitérské organizace porušily předvolební zákon, nikdo to však v Británii nevyšetřuje. Referendum bylo inzerováno jako konzultativní, po něm však najednou bylo rozhodnuto, že jen konzultativní není. V civilizovaných zemích se hluboké ústavní změny, jako je odchod z Evropské organizace, realizují pouze na základě rozhodnutí dvoutřetinové supermajority. Tento princip v Británii respektován nebyl, Británie odchází z EU na základě pochybného, téměř nerozhodného výsledku 48 vůči 51,5 procentům hlasů.Podrobnosti v angličtině ZDE