Brexit: V britské Konzervativní straně nyní vznikne zuřivá občanská válka

8. 12. 2020





Britský "premiér" Boris Johnson má tento týden jet do Bruselu se setkat s prezidentkou Evropské komise Ursulou von der Leyen. Není jasné proč: dva dlouhé telefonáty Johnson-von der Leyenová, druhý z nich v pondělí v podvečer, trvající devadesát minut, nevyřešily nic. Johnson a jeho kumpáni ve svém pocitu výlučnosti stále požadují, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Chtějí bezcelní přístup na obrovský trh Evropské unie, ale nechtějí dodržovat jeho předpisy. Nechtějí uznat, že dodržování případné dohody Británie-EU musí kontrolovat nezávislý arbitrážní úřad. Chtějí pro Británii "absolutní suverenitu". Tu mohou mít, ovšem bez bezcelního přístupu na evropský trh. Komentátorka Polly Toynbee přesto stále usuzuje, že Johnson minimální dohodu s EU podepíše, a tím vyvolá občanskou válku ve své straně: (JČ)

Je možné, že Boris Johnson protáhne své trapné psychodrama ještě o několik dní déle, a odloží tak okamžik, kdy bude jeho brexit odhalen jako podvod,Nekonečná trpělivost vyjednavačů Evropské unie nikdy nekončí. Čekají, až Johnson podlehne nevyhnutelnému, jako dospělí čekající na dítě, mající hysterický záchvat, než se uklidní.Ve svém konečném podvodném představení tančí Británie svůj vzdorný tanec, vyplazuje jazyk na lidi na druhé straně kanálu La Manche a snaží se projevovat svou falešnou odvahu "vyhrožováním", že Británie odejde z EU bez dohody. "Vláda podpořila Johnsona ohledně vypadnutí z EU bez dohody," křičel o víkenduSamozřejmě, že ho podpořila: tento brexitérský okamžik je jediným důvodem, proč se většina členů posádky této lodi hlupáků kdy dostala k tomu ctihodnému stolu.Pondělnívyhlásil, že "vzdorný, odvážný Boris" je "připraven odejít bez dohody".napsalo: "Britský vyjednavač lord Frost říká NE".: "Premiér: Odejdeme bez dohody, nebudeme-li mít plnou kontrolu". Jeden zoufalý ministr blábolil: "Držíme v rukou všechny karty."Brusel se netřese strachem: Tým Evropské unie je stoprocentně zvyklý na brexitérské řinčení šavlemi. Zdvořile si povzdechnou nad Johnsonovým pokrytectvím, že prosazuje těsně před ukončením vyjednávání v Dolní sněmovně zákon o vnitřním britském trhu, který porušuje loni uzavřenou mezinárodní dohodu s EU. Vědí, že Británie obchodní dohodu podepíše, protože musí.Obchodování s jednotným evropským trhem vždycky znamenalo dodržování předpisů tohoto trhu. Je to naše volba, zda to chceme udělat, jenže teď už nesedíme u stolu a nemůžeme tyto předpisy pozměňovat. Jako největší externí obchodní partner EU bychom jednotný evropský trh vážně poškodili, kdybychom ho zaplavili nekvalitním zbožím či neférově dotovanými výrobky. Nedělní prozrazení vládního dokumentu o očekávaných škodách brexitu bylo zřejmě načasováno k tomu, aby postrašilo brexitéry, kteří chtějí odejít za každou cenu: riskuje to snížení dovozu léků o 20 - 40 procent, potyčky rybářských člunů na moři, ochromení dodávek čerstvých potravin, postižení chudých domácností zvýšením cen, nedostatkem ropy, bankrotem 20 komunálních úřadů v důsledku neočekávaných nákladů, a nepřípravenost celní dokumentace u 40 - 70 procent kamionistů, zatímco protesty veřejnosti zahltí policii. Všechno toto varování jde ruku v ruce se starými známými fakty: cla by zlikvidovala britský automobilový průmysl, zemědělství, rybářství a finančnictví. Zároveň by vznikla pevná hranice v Irsku, což by vyvolalo nepřátelství nového amerického prezidenta.Proto Johnson dohodu podepíše, avšak v tom okamžiku, kdy se jeho pero dotkne papíru, sledujte jadernou explozi mezi těmi, kdo ho umístili do premiérské funkce. Bude nakonec muset zradit své brexitérské fundamentalisty.Johnson musí přesvědčit o výhodnosti své dohody jak brextremisty, tak umírněné voliče, kteří hlasovali pro brexit. Bude muset zároveň tvrdit, že toto je nejtvrdší, nejfundamentalističtější brexit a přitom i dohoda pro příští vztahy s EU. Jeho minimalistická, nejhorší možná dohoda neuspokojí nikoho. Johnson bude tvrdit, že je ta dohoda "fantastická", "nejlepší na světě" a bude používat všechny své známé, unavené superlativy.Úkol labouristické opozice je jednoduchý: tato špatná dohoda vylučuje 80 procent britské ekonomiky, která je závislá na finančnictví a na službách. Asociace britských kamionistů očekává "šok a katastrofu", Státní auditní úřad varuje před "rozsáhlým chaosem". Britské maloobchodní konsorcium toto charakterizuje jako "největší vnucení břemena byrokracie za posledních 50 let".Za veškeré dopady tohoto brexitu nese vinu Konzervativní strana: tento den zúčtování ji může zlikvidovat. Dlouhá léta ekonomických škod zřejmě půjdou ruku v ruce s dopadem covidu.Toto není boj Labouristické strany. Konečná bitva nastane mezi toryovskými brexitéry - mezi zrádci a zrazenými - kteří se začnou prát o ideální brexit, který nikdy neexistoval. Úkolem labouristů je ptát se, kam se poděla konzervativci slibovaná dobrá obchodní dohoda s EU, a popsat zradu všech, kteří věřili tomu, co jim Johnson sliboval.Podrobnosti v angličtině ZDE