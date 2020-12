OTŘESNÝ PŘÍPAD: Jiřího Lofa, invalidu s amputovanýma oběma nohama, vyhazuje pronajímatel z bytu. Sociálka stále ještě nepomohla

14. 12. 2020

V neděli večer 13.12. nám napsal invalida Jiří Lof. Trpí těžkým diabetem a vážnou srdeční chorobou, na podzim mu byla amputována druhá noha, stále je postižen těžkými bolestmi. Nyní se ho snaží majitel bytu vyhodit na ulici. Sociálka dosud nepomohla, pracuje pomalu. Neuvěřitelné.





Pan Lof v minulosti žádal čtenáře BL o finanční pomoc, kterou mu mnozí laskavě poskytli. Potíž je, že pokud by se to stalo znovu, sociálka mu nepomůže, protože "má k dispozici peníze z jiných zdrojů". Jenže sociálka jedná nesmírně pomalu, od žádosti o finanční pomoc uplynuly více než dva měsícem, stále nic - a zřejmě neuhradí celý dluh pana Lofa za činži od září. Známá pana Lofa, u níž pan Lof leží na bytě, přišla v důsledku koronaviru v létě o práci. Podle zákona nesmějí být nájemníci postižení finančně koronavirovou pandemií vystěhováni z bytu do 31.12. 2020. Co se stane pak? (JČ)







Dobrý den pane Čulíku, bohužel jsem prodělal další peklo, hnisala mi rána po amputaci bral jsem silné opiáty a nebyl schopen ničeho, od středy neberu silné opiáty, dali mi slabší, jsem v domácí péči, denně sestra na převaz, v pondělí jsem plánoval obnovit svůj boj s úřady, ozvat se domácímu, vám a podobně, bohužel dnes bylo tu po 18. hodině divný komando, měli plnou moc od majitele na moje vystěhování z bytu, k tomu 15 denní vystěhování z bytu. Které chtěli od mě hned podepsat a působili dost drsně.









Chtěli to podepsat já to nepodepsal. Už jen že domácí tvrdí, že jsme uhradili naposledy nájem někdy v březnu, tak teď držím doklad, že poslední nájem jsme hradili 9.9., se zpožděním, ale uhradili. Pošlu víc emailem, vím že domácí o těch platbach musí vědět. Lže kvůli dotacím nebo proč? A teď důležitá otázka, data na dokumentech jsou 1.12. a podpis plné moci 3.12. pokud je lhůta doručení takové žaloby 15 dnů automaticky tak za dalších 15 dnů mě vystěhují, doručeno 13.12. cca 18.00. a já musím reagovat v těch následujících dvou dnech nebo do dvou měsíců, a vystěhují nás za 14 dnů? Poradíte prosím? Tady asi půjde o čas





Nepodepsal jsem tak chtěli podepsat a ihned vykonat prohlídku nemovitosti. Tu jsem podepsal na zítra 14.00. Na té žalobě nejsou uvedeny správně dlužné částky, dlužíme méně. Chyba je, že dlužíme, a může nás dle smlouvy vyhodit hned, nevím zda platí okamžitý vyhazov dle smlouvy nebo 2 měsíce a od kdy ?







Na zítra asi zavolám městskou nebo státní policii. Nevím co jsou zač a mají plnou moc na celou věc.







Bojím se toho už dlouho, sociálka pomalá , já mimo taky mi trvá odepsat. A teď tohle, Martina půjde ke kamarádce a já do LDN.







Asi se dřív fakt už zabiju, pahýl se nehojí, nic nefunguje, žádná pomoc kromě vás , a teď tohle, a nejhorší je že to dal nějakým vymahačům. A na jaký soud se můžu obrátit? Nerozumím tomu pořádně a nejsem schopen to vyčíst. Nevím ....