Každý třetí uprchlík, léta zadržovaný na řeckých ostrovech, uvažuje o sebevraždě

18. 12. 2020

Foto Dalibor Petrilák



Tisíce uprchlíků na řeckých ostrovech trpí vážnými psychickými problémy



Dlouhé roky, během nichž zůstávají uprchlíci, zadržovaní na řeckých ostrovech, tam v pasti vedly k obrovské krizi duševních chorob u tisíců uprchlíků. Každý třetí tam uvažuje o sebe vraždě. Vyplývá to z psychosociální analýzy expertů organizace International Rescue Committee, zveřejněné ve čtvrtek. Strategie Evropské unie, která brání uprchlíkům v přechodu k normálnímu životu v zemích EU.



"Výzkum přinesl systematické informace o trvalých vážných duševních problémech," informuje zpráva na základě dat sbíraných za posledního dva a půl roku na ostrovech Lesbos, Samos a Chios.

Lidé trpí depresemi, posttraumatickým stresovým syndromem (PTSD) a sebepoškozováním, a to lidé "každého věku a všech kulturních a etnických zázemí". Je to důsledkem beznaděje a zoufalství na východních hranicích Evropské unie."Každý třetí uprchlík přiznal, že uvažuje o sebevraždě. Každý pátý uprchlík se o sebevraždu pokusil."V roce 2020, kdy se situace ještě v důsledku koronaviru vážně zhoršila - po katastrofálních požárech na ostrově Lesbos, kdy přišlo dočasně 13 000 uprchlíků o přístřeší, je tamější humanitární situace naprosto tragická, varují psychologové. Ženy, muži a děti jsou skoro po celý rok 2020 udržováni v táboře jako ve vězení. Před tím měli možnost uprchlíci z tábora vycházet a například hrát mimo tábor fotbal.Od zavedení uzamčení táborů letos v březnu zaznamenávají psychologové vážné zhoršení duševního stavu uprchlíků v táborech. "Z výzkumu vyplývá, že začátek koronavirové pandemie zintenzivnil utrpení už tak zranitelných žadatelů o azyl a odhalil obrovské množství nedostatků evropského azylového systému," varuje zpráva.Během let došlo k zvýšení procenta osob s psychotickými problémy, původně jimi byl postižen každý sedmý uprchlík, nyní je jimi postižen každý čtvrtý uprchlík. Přiznávání k sebepoškozování stouplo o 66 procent.Organizace International Rescue Committee, kterou r. 1933 založil Albert Einstein a v jejímž čele nyní stojí bývalý britský labouristický ministr zahraničí David Miliband, zdůrazňuje, že její analýza dokazuje systematické a trvalé selhávání strategie Řecka a Evropské unie vůči uprchlíkům.Poměry v táborech jsou nebezpečné a nelidské, varuje IRC. Uprchlíci nemají přístup k dostatečnému množství pitné vody, k hygienické infrastruktuře, k přístřeší a k základním životně důležitým službám, jako je zdravotnictví, školství a právní pomoc pro zpracování jejich žádostí o azyl. Uprchlíci trpí větrem, zimou, deštěm. Uprchlíci se v zimě zoufale snaží se udržet v teple. Musejí stát dlouhé fronty na záchody a na jídlo.Podrobnosti v angličtině ZDE