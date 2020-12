Světová média nevěřícně: Jak rychle se "Morový ostrov" Británie propadá do chaosu

23. 12. 2020

V očích světových médií dostává Británie - "morový ostrov", v jehož čele stojí Boris Johnson, člověk, který si myslí, že "optimismus je dobrá náhražka za tvrdou pravdu a za řádné řízení státu", pořádnou lekci ohledně toho, "co to znamená vzít si zpět suverenitu".I když to není zcela explicitní, škodolibost je zjevná, když desítky zemí, jen několik dní před ukončením přechodového brexitového období, stále ještě bez uzavřené dohody, suspendovaly v reakci na nový, nakažlivější kmen koronaviru veškerou dopravu z Velké Británie.

Mezinárodni tisk dává velkou část viny Borisi Johnsonovi, jehož nejnovější obrat o 180 stupňů, kdy zrušil Vánoce, "znovu ukázal obrovskou propast mezi premiérovými lehkomyslnými sliby a skutečným světem," píše německý list. Toto vakuum však nyní "rychle naplňuje zuřivost a strach národa, který je v těchto dnech zasahován dalšími a dalšími horory". Kontinentální blokáda zřejmě "připravuje Brity na to, jaký bude po 1. lednu brexit," píše list, "vzhledem k tomu, že stále není uzavřena dohoda, a to 10 dní před končící lhůtou". V tuto chvíli, pokračuje list, "chaos koronavirové pandemie se plynule propojí s chaosem brexitu. Málokdo bude schopen říci, který problém a které nové krizové opatření vznikly v důsledku čeho. Ale frustrace obyvatelstva, jestliže Johnson znovu nesplní své sliby o vzdušných zámcích, bude stejná"."Británie, kterou nedávno pojmenoval jeden brexitérský poslanec 'Ostrov pokladů', protože prý nabízí takové bohatství, si nyní vysloužila nové přízvisko - 'Morový ostrovˇ, píše. A za své problémy Britové převážně viní Borise Johnsona.Pro obyvatele Británie v obklíčení, píše, "kteří se už těžce připravují na ukončení svého chaotického rozvodu s Evropskou unií, bylo náhlé vědomí, že je země odříznuta od evropského bloku, a vlastně od celého světa, trpkou ukázkou toho, co zřejmě bude následovat".Nikdo v Británii nebude mít normální Vánoce, píšev Holandsku. "Ani v nejmenším. Přístavy jsou uzavřeny, londýnská nádraží zažila doslova vlnu odjíždějících, desítky kilometrů kamionů uvízly na anglických dálnicích, ministři veřejně hovoří o tom, že se virus vymkl z kontroly". A mezitím stále ještě nebyla uzavřena dohoda s EU. Jestliže vládnout znamená myslet strategicky dopředu, Johnson selhal. Sliboval, že 'zachrání Vánoce. Namísto toho byl zaveden tvrdý lockdown a hrozí nedostatek ovoce a zeleniny. Jak se to mohlo proboha pro Británii všechno tak zhatit?"Listmá brutální odpověď. Britská reakce na pandemii "je ochromena pasivitou, neschopností státu mobilizovat a Johnsonovým ničivým zvykem slibovat vzdušné zámky prostě proto, že nesnese být nositelem špatných zpráv." Opakovaně, mnohokrát, slibuje Johnson "návrat k normálu", avšak britský stát toho není schopen. Boris naprosto selhává. Britové mají další důvod uvědomit si, že byli podvedeni. Šeptal jim fantasmagorické nesmysly premiér, který si myslí, že optimismus je náhražkou za tvrdou pravdu a za jasný, důsledný strategický pláín pro řízení země."Podle francouzského listubyla kontinentální blokáda "ještě efektivnější než ta, kterou nařídil Napoleon r. 1806, odřízla Británie od Evropy a od velkých částí ostatního světa"."Přístavy jsou uzavřeny, letadla nestartují a tunel pod kanálem La Manche je uzavřen. Nic nemůže opustit království... jen několik dní před ochodech Británie 31. prosince z jednotného trhu, všechno je to pro Londýn ukázkou, jak bude vypadat jeho "nově získaná suverenita".Španělský listse obává, co může následovat: "Tlak roste. Krátká doba do konce přechodného brexitového období byla zvýrazněna poplachem ohledně nového kmenu koronaviru a uzavřením hranic EU. Chaos, kterého se všichni báli koncem roku, přišel o 10 dní dříve. Johnsonova reakce může být ještě méně předpověditelná."Podrobnosti v angličtině ZDE