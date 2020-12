Trump: Jste-li republikáni, podporující mě, nevadí, že jste kriminálníci

24. 12. 2020





Na to poukázal list Washington Post v souvislosti s množstvím vysoce kontroverzních milostí, které Donald Trump udělil většímu množství nejrůznějších kriminálníků, kteří ho kdy v minulosti podporovali. Snad nejkontroverznější je milost pro čtyři zaměstnance soukromé bezpečnostní firmy Blackwater, kteří v roce 2007 zmasakrovali volným střílením do okolí v Iráku 14 civilistů, včetně devítiletého dítěte. Tato milost vyvolala v Iráku skutečnou zuřivost.

Prezidentské milosti nejsou schopny zastavit trestní stíhání na úrovni států, a manhattanský prokurátor Cyrus Vance, Jr. stále ještě plánuje stíhat Manaforta za trestné činy spáchané ve státě New York.









Ředitel organizace Citizens for Responsibility and Ethics konstatoval: !Udělením milostí Paulu Manafortovi, Rogeru Stoneovi a Charlesi Kushnerovi dal Trump najevo, že podle jeho názoru je účelem milostí osvobodit bohaté bělochy s vazbami na něho. Trump proměnil nástroj slitování a spravedlnosti v další způsob korupce.



Trump zároveň nařídil obrovské množství poprav, než v lednu odejde z úřadu







Podrobnosti v angličtině Podrobnosti v angličtině ZDE

Trump omilostnil také tři bývalé kongresmany, odsouzené za různé velké finanční podvody, jen proto, že ho v minulosti podporovali. Nejnověji omilostnil řadu podvodníků, kteří byli odsouzeni v souvislosti s vyšetřováním Roberta Muellera týkajícím se ruských zásahů do voleb v roce 2016, Paula Manaforta, svého "poradce" Rogera Stone a Charlese Kushnera, otce svého zetě Jareda Kushnera.V úterý Trump omilostnil George Papadopoulose, bývalého poradce, který přiznal vinu, že lhal federálním vyšetřovatelům běgem vyšetřování o Rosku a Alexe van der Zwaana, holandského právníka a zetě ruského miliardáře Germana Khana, který také lhal při témže vyšetřování. V listopadu Trump omilostnil Michaela Flynna,, který přiznal vinu, že lhal FBI o svých ruských kontaktech.Podle americké ústavy má prezident široké pravomoci udělovat milost, avšak udělení milostí normálně kontroluje minsterstvo spravedlnosti. Mnoho Trumpových milostí je v konfliktu s normami ministerstva spravedlnosti - Trump milostí používá jen jako odměn pro spojence nebo jako nástroj pomsty. Jen 5 z 65 milostí, udělených Trumpem do středy, doporučil právník ministerstva spravedlnosti, specializující se na milosti, informoval harvardský profesor práva Jack GoldsmithManafort, 71, byl odsouzen za neregistrované lobbování, za daňové podvody, za bankovní podvody a za praní špinavých peněz. Stone, 68 byl odsouzen za lhaní Kongresu a za blokaci kongresového vyšetřování, zda se Trumpova kampaň spikla s Ruskem s cílem vyhrát volby v roce 2016. Charles Kushner, 66, přiznal vinu, že se vyhýbal placení daní a že lhal Federální volební komisi. Přiznal také ovlivňování svědků. Paradoxně Kushnera stíhal Christ Christie, bývalý americký prokurátor a guvernér New Jersey a stoupenec Donalda Trumpa.