Jak anglická policie bije u Doveru tam uvízlé kamionisty

24. 12. 2020

Podle toho, co vím: toto jsou řidiči menších dodávek, kteří přijeli do Doveru před několika dny. Někteří byli už na trajektové lodi, ale bylo jim řečeno, že se musí vrátit na anglickou pevninu.



Velkým kamionům bylo nařízeno, aby odjely na bývalé letiště v Manstonu. Řidičům menších dodávek bylo sděleno, že Manston je jen pro velké kamiony, tak menší dodávky zůstaly v Doveru. Pak jim bylo nařízeno, aby také odjely do Manstonu a zařadily se na konec fronty. To se jim nelíbilo, protože jako řidiči malých vozidel jsou jediní, kteří mohou dojet domů do Vánoc, protože nemají tachografy, mohou řídit vozidlo více hodin a jet rychleji. Pokud půjdou do Manstonu, uvíznou tam týden nebo ještě déle.



Protestovali, tak Anglie souhlasila, že v Doveru zařídí testovací místo, avšak otestovali jen asi 30 - 40 lidí a řekli ostatním, odcházíme, jestli chcete test, musíte jet do Manstonu. A tak začala potyčka s policií.



To jsou informace od mého známého dopravce, jehož řidiči jsou v Doveru už dva dny. Je to tedy jen informace z druhé ruky, píše Tomasz Oryński.