Nová mutace koronaviru "je již v USA"

23. 12. 2020

Bývalý šéf amerického Úřadu pro správu potravin a léků (USFDA) doktor Scott Gottlieb je přesvědčen, že nová mutace koronaviru nalezená v Británii je "již v USA" a zákaz cestování by nijak nepomohl zastavit její šíření, informuje Catherine Garciová.

Nová mutace je považována za o 70 % nakažlivější a proto již více než 40 zemí zakázalo cestování z a do Velké Británie. Gottlieb sdělil CNBC, že v tomto okamžiku nevěří, že by zákaz cestování zabránil šíření zmutovaného kmene po USA. Znamenalo by to, že epidemie bude pokračovat, ale v příštích 3-4 týdnech dosáhne vrcholu, dokud nezačne účinkovat vakcinace.

Až dosud neexistují známky toho, že nová mutace by se vyznačovala vyšší smrtností a podle Gottlieba "otázka zní, zda tento virus změní povrchové proteiny způsobem, který může obejít buď vakcíny, nebo předchozí imunitu, a neexistuje indikace, že to právě teď dělá". Nicméně Gottlieb varoval, že "v průběhu času se vyvine způsoby, jimiž může pravděpodobně do určité míry obejít předchozí infekce nebo vakcíny, takže patrně v průběhu času budeme muset adaptovat naše vakcíny".

Gottlieb zároveň zdůraznil důležitost vakcinace jako jeden ze způsobů, jak zabránit šíření nových variant koronaviru.

