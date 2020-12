Až budu pohřbena v zemi, ať mé chyby nezpůsobí žádnou bolest v tvém srdci. Nezapomeň na mne

23. 12. 2020





Když jde o klimatickou katastrofu, jsme na pokraji propasti. Opravdu jsem přesvědčena, že nám nezbývá příliš času na to, abychom provedli účinnou změnu. Jsme svědky úpadku civilizace. Je to pravda. Civí nám to do tváře a my tomu nevěnujeme podstatnější pozornost - děláme dál, jako že se nic neděje. Vidím Purcellův Dido's Lament jako žalozpěv pro naši umírající planetu



Annie Lennox, prosinec 2020







0