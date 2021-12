Koalice Spolu: Další porušení volebních slibů. Ministři se nedomluví anglicky

27. 12. 2021

"Profesionálně a zodpovědně připravíme české předsednictví EU na podzim 2022. Zaručíme, že každý člen vlády bude ovládat alespoň jeden cizí jazyk, kterým se bez problémů domluví," píše ve svém programu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Hospodářské noviny zjistily, že nejméně pět nových ministrů se nedomluví anglicky. Někteří ministři Hospodářskýám novinám na dotaz o jejich jazykové vybavenosti vůbec neodpověděli.



Nová Fialova vláda nejenže porušila všechny ekologické přísliby ze svého předvolebního programu, ale vidíme nyní, že i jiné přísliby. Prostě si o voličích myslí, že jim před volbami mohou namluvit cokoliv, a po zvolení už si můžou dělat, co chtějí.





Zamysleme se nad mentalitou lidí, kteří 31 let po pádu komunismu nejsou schopni se domluvit jinak než česky, jazykem, jímž mluví pouze na této planetě pouze v prostoru cca 300 x 500 km a jsou plně závislí pro vnímání toho, co se děje na českých sdělovacích prostředcích. Jakým způsobem tito lidé vnímají to, co se děje, a na čem budou zakládat své rozhodování?



Během normalizace byli lidé v Československu izolováni od světa. Vzpomínám na mezinárodní arbitráž z konce osmdesátých let, týkající se navrhovaných (megalomanských) přehrad na Dunaji v oblastí Gabčíkovo-Nagymáros, kterou chtěl postavit neostalinský československý režim a tehdy liberální Maďarsko se proti tomu bránilo ze závažných ekologických důvodů. Při této mezinárodní arbitráži vystupovali zástupci už dlouho tehdy liberálního a otevřeného maďarského státu jako zkušení kosmopolité, plynně hovořící západními jazyky, zástupci normalizačního Československa jako východňárští burani, neschopní pronést jiným jazykem než česky jediné slovo. Musí se to nyní 31 let po pádu komunismu opakovat?







Už nejméně čtyři sta let jsou určovány poměry v Čechách ze zahraničí. Je skutečně rozumné, že Fiala jmenoval do vlády "ministry", kteří umějí jen česky? (JČ)

Hlavně, že mají na rozdíl od Lipavského, který anglicky mluví plynně, magisterské titulyhttps://t.co/9Y8MkVLouK — Jiří Pehe (@JiriPehe) December 27, 2021







