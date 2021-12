Satira o popírání klimatu "Don't Look Up" je nyní celosvětově nejoblíbenějším filmem na Netflixu

28. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

Nový celovečerní film "Don't Look Up/K zemi hleď!" - černá komedie satirizující samolibost a lživost elit tváří v tvář existenciální hrozbě - je nyní podle údajů společnosti FlixPatrol nejoblíbenějším filmem na Netflixu po celém světě.

"Jsem moc rád, když vidím, že film o klimatu zasáhl tak obrovské globální publikum na největší světové platformě," napsal v pondělí na Twitteru novinář David Sirota, který se podílel na scénáři.

Film "K zemi hleď!", který je alegorií na klimatickou krizi způsobenou lidmi a další civilizační nebezpečí, sleduje dva astronomy, kteří se snaží upozornit politické vůdce a zbytek světa na masivní kometu řítící se k Zemi, píše na webu commondreams.org Jake Johnson

Vědci, které ve filmu hrají Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio, brzy zjistí, že tváří v tvář hrozící zkáze se jen málokdo dokáže obtěžovat, aby se o ni zajímal, natož aby jednal.



"Tohle je ta nejhorší zpráva v dějinách lidstva a oni se na nás vykašlali," říká po setkání v Bílém domě Dr. Randall Mindy, jehož ztvárnil Leonardo DiCaprio.



Zatímco političtí představitelé ve filmu váhají, Peter Isherwell - technologický guru ze Silicon Valley, kterého hraje Mark Rylance - zjistí, že apokalyptická kometa obsahuje drahé kovy v hodnotě více než 30 bilionů dolarů, které jsou potřebné k výrobě elektronického zboží. Federální vláda, povzbuzená tímto zjištěním, začne spolupracovat s Isherwellem na plánu rozbít kometu na kusy a vytěžit její obsah.



"To vše by mohlo být přitažené za vlasy - jako komediální výstřelek - nebýt toho, že Isherwell je zjevně senzacechtivým příkladem skutečných technologických miliardářů, jako jsou Elon Musk a Jeff Bezos, kteří jsou přesvědčeni, že záchrana lidského druhu před vyhynutím by mohla být mimořádně lukrativní," napsal ve své recenzi odborný asistent environmentálních studií na Bates College Tyler Austin Harper.



Režisér filmu Adam McKay v nedávném rozhovoru pro Space.com uvedl, že zápletka filmu je "převlekem klimatické krize na úrovni Clarka Kenta".



"Nesnažíme se ji tak moc maskovat," řekl. "Ve zprávách se o klimatické krizi nezmiňují, a pak rovnou přejdou k reklamě na auto poháněné benzínem nebo na ropnou společnost. Je to střet zájmů, je to kariérismus. A zvednout ruku na poradě a říct: 'Proč nemáme obrovský titulek, který by říkal: 'Panebože, všichni zemřeme!", to chce hodně odvahy."



Ale jak napsal Jon Schwarz ve své recenzi ne webu The Intercept: "Dobrá zpráva - pokud nějaká vůbec je - je, že až se na konci rozsvítí světla, uvědomíte si, že ve skutečnosti jsme v tomto příběhu teprve půl hodiny."



"Stále se můžeme zachránit, pokud budeme chtít," dodal. "A součástí toho bude muset být mnohem více lidské tvořivosti, jako je tato, a to kvůli pochopení děsivého cíle, ke kterému směřujeme."

Celý článek v angličtině ZDE

