Polská vládnoucí strana drsně a protizákonně sledovala opozici prostřednictvím izraelského hackerského systému Pegasus

30. 12. 2021 / Tomasz Oryński

Foto: propagandista z TVP Samuel Pereira

Ten okamžik v roce 1972, kdy byli lidé prezidenta Nixona přistiženi při pokusu o instalaci odposlouchávacího zařízení ve volebním štábu Demokratické strany v budově Watergate, byl klíčovým momentem, který vedl k Nixonovu pádu. Bude aféra Pegasus ekvivalentem Watergate v polské vládnoucí politické straně PiS? Uvidíme.













Strana PiS se Giertycha snažila dostat mnohokrát, snažila se na něj hodit nějakou finanční kriminalitu (včetně p okusu o nezákonné obvinění, když ležel v bezvědomí na nemocničním lůžku ). Existují také nepotvrzené zvěsti , které tvrdí, že Giertych možná ví, kdo zabil Andrzeje Leppera, dalšího bývalého koaličního partnera Kaczyńského, na kterého se politici PiS snažili hodit korupční skandál (šéf protikorupčního úřadu Mariusz Kamiński byl v souvislosti s tím odsouzen za zneužití svých pravomocí, ale pak byl Andrzejem Dudou nezákonně omilostněn, když se PiS dostala zpět k moci, a nyní je ten člověk opět ve vedení tajných služeb). Tento velmi komplikovaný příběh vedl k tomu, že Kaczyński ztratil moc, a nedlouho poté Lepper údajně spáchal za podezřelých okolností sebevraždu... Celý příběh by vydal na dobrý thriller.



Taková věc nás opět přivádí k otázce, zda byly volby v Polsku od prvního nástupu strany PiS k moci skutečně demokratické a spravedlivé? Již víme, že státní propagandistická televize TVP byla extrémně neobjektivní - některé materiály propagující prezidenta Dudu byly na skutečně severokorejské úrovni ZDE . Nyní víme, že soukromé zprávy z Brejzova telefonu, které byly odvysílány v televizi TVP, byly s největší pravděpodobností získány pomocí programu Pegasus (a poté zmanipulovány, aby Brejza vypadal špatně).





Všechny stopy nasvědčují tomu, že Brejzu s největší pravděpodobností hacknul Ústřední protikorupční úřad (přestože tato instituce neměla žádný důvod ho vyšetřovat, protože není podezřelý z žádného trestného činu, který by takový zájem opodstatňoval) a poté byly předány Samuelu Pereirovi, šéfovi TVP.info a jednomu z předních propagandistů strany PiS.







Pereira to popírá, ale asi cítí, že má průšvih, protože on sám ten materiál připravil a otevřeně přiznal svůj zdroj a Brejza ho za to zažaloval, ale Pereira se dva roky vyhýbal přijetí žaloby. Podle dokumentů, které zveřejnila Brejzova manželka , naposledy, když k němu dorazili zřízenci, aby mu doručili žalobu, informovala je malá holčička, že Pereria je ve vaně, ale když zřízenci čekali u dveří, tam jim nakonec mužský hlas někoho, kdo tvrdil, že "rozhodně není Samuel Pereira", sdělil, že Pereira na této adrese nebydlí...

Takže to, co začalo jako Watergate, se rychle změnilo v hloupou komedii. A jak známe Polsko, mohlo by to tím i skončit, protože vládnoucí stranu to zřejmě stále příliš netrápí. Proč by také mělo? Mají kontrolu nad speciálními službami (za všechny nitky v této oblasti stále tahá nezákonně omilostněný zločinec Mariusz Kamiński) a jejich nejradikálnější koaliční partner Zbigniew Ziobro je ministrem spravedlnosti a hlavním prokurátorem, takže má prakticky úplnou kontrolu nad veškerým možným vyšetřováním.







Je pravda, že Ziobro by jednou mohl chtít využít toho, co ví, k útoku na stranu PiS, ale v dohledné době k tomu pravděpodobně nedojde, protože vzhledem k tomu, že Ziobrova strana má v průzkumech kolem 1%, Ziobro ví, že jedinou šancí pro něho, jak se udržet u moci, je držet se Kaczyńského.







Morawieckého reakce na celou aféru se zdá být parafrází Putina z doby invaze na Krym: o takových věcech vůbec nic neví a takové hackerské systémy Pegasus se dají koupit v každém počítačovém obchodě. Někteří říkají, že kdyby Samuel Pereira zveřejnil materiály, které mu poskytla rozvědka jiného státu, jak naznačuje Morawiecki, bylo by to ještě horší, ale nějak neočekávám, že by se v této věci vedlo nějaké seriózní vyšetřování, dokud je strana PiS stále u moci.





No, odpověď je asi jednoduchá - je to zatracený pokrytec, a důkaz mám v jeho vlastním tweetu , kdy skutečnost, že onet.pl zveřejnil výsledky jeho testu Covid, označil za "banditský a zločinný čin". Připomínám jen, že o rok dříve jeho vlastní TVP zveřejnila výsledky testu na covid jedné ze samozvaných vůdkyň Stávky žen Marty Lempartové (a to i přesto, že po pozitivním testu na rozdíl od Kurského dodržovala zákon).



Ale když už jsme u toho, covid-19 v Polsku řádí a vláda, která zavírala lesy a parky a nutila lidi zůstávat týdny doma, když byla míra nakažených asi třicetkrát nižší než dnes , teď nedělá nic. Částečně je to asi způsobeno tím, že kvůli těm dřívějším idiotským rozhodnutím už dnes Poláci nevěří vládním mandátům, ale spíš je to proto, že vláda chce uklidnit antivaxery, kteří tvoří významnou část elektorátu PiS a mohli by přejít k pravicovější Konfederaci, pokud se PiS rozhodne zavést další omezení.





Kaczyński však tvrdí, že důvod je mnohem prostší: "Musíme být realisté - je to otázka vymahatelnosti. Nemá smysl zavádět omezení, pokud není možné zajistit, aby je lidé dodržovali," řekl v rozhovoru pro provládní propagandistický list. Připomínám, že to říká člověk, který přišel k moci s tvrzením, že je třeba skoncovat s "polským imposibilismem". Co asi přijde příště? Možná by měl zrušit rychlostní limity, protože v Polsku stejně všichni jezdí příliš rychle?

Ale je tu materiál přinejmenším na jeden další film, protože další obětí hackerského útoku Pegasu se stal jeden z významných politiků hlavní opoziční strany. Během volební kampaně v roce 2019 byl Krzysztof Brejza, šéf kampaně strany Občanská platforma, hacknut 33krát. "Léta pozorujeme, jak diktátoři a autoritářský režim špehují opozici, ale toto je opravdu znepokojující: taková operace byla provedena proti klíčové postavě opoziční strany v evropské demokracii. To je bezprecedentní. " - řekl listuJohn Scott-Railton z organizace Citizen Lab, který přirovnal Brejzův případ k případu Navalného v Rusku.Možná však tyto časy přijdou dříve, než očekáváme. Dokonce i Andrzej Duda se po několika letech, kdy byl Kaczyńského loutkou, odvážil vetovat Lex-TVN - návrh zákona, který měl za cíl omezit svobodu médií v Polsku. To všechny překvapilo - jak ve straně PiS, tak v opozici, protože se očekávalo, že maximálně bude předstírat nezávislost a pošle ten zákon Ústavnímu tribunálu, který samozřejmě tento návrh zákona rovnou schválí. Místo toho ho rovnou vetoval, protože věděl, že PiS nemá dost poslanců, aby jeho veto v parlamentu přehlasovala. Avšak na prvním místě je zjevně školství. Strana PiS zřejmě usoudila, že Poláci jsou hloupí (možná má pravdu, zvolili jsme tuto stranu dvakrát!), a tak nemá smysl snažit se nás vzdělávat. Tímto úkolem byl pověřen ministr Czarnek, kterého už možná čtenáři tohoto seriálu znají. V poslední době se ministr Czarnek zúčastnil pohřbu známého exorcisty, během něhož pronesl řeč, že "otec Pęzioł nás naučil, jak vítězit nas Satanem" , protože s Ježíšovým jménem na rtech a podporou místního klonu Panny Marie vyhrával přímé bitvy se Satanem, čímž se mu podařilo přesvědčit většinu lidstva, že neexistuje, ale Satan prý ve skutečnosti existuje a žije zřejmě v malé vesnici Wąwolnica. Po tomto projevu se polský ministr (školství, připomínám) rozhodl exorcistu posmrtně vyznamenat vysokou medailí za zásluhy o polské školství.Ministr Czarnek je zřejmě velmi zaneprázdněný muž. Nedávno opět ručně upravil výši bodového ohodnocení akademiků, kteří publikují své práce v akademických časopisech. A tak malé periodikummá nyní hodnotu 100 bodů (poté, co mu nedávno bylo uděleno jen 40 bodů, neboť ještě před rokem byla publikace v tomto periodiku z akademického hlediska bezcenná). Vydavatelé Pedagogiky Katolické toto rozhodnutí přivítali a na svých webových stránkách napsali, že jelikož jsou nyní tak respektovaným akademickým časopisem, musí změnit pravidla přijímání příspěvků, a tak od nynějška očekávají, že příspěvky "budou založeny na původním výzkumu jejich autorů a nebudou pouze opsány z internetu nebo jiných zdrojů, měly by mít akademickou úroveň a budou kontrolovány antiplagiátorským softwarem (...) a před zveřejněním budou také recenzovány". Což je hezké, až na jednu věc: ty akademické body tomuto časopisu byly uděleny zpětně. Takže pokud jste v posledních dvou letech zkopírovali nějakou věc z internetu a publikovali ji v Pedagogice Katolické, "vaše práce" má nyní z akademického hlediska hodnotu 100 bodů. Tedy 2,5krát více, než když jste publikovali například v londýnském akademickém časopiseCož je v souladu se současnými trendy v polském akademickém prostředí. Jen za posledních 10 měsíců získaly podle oficiálních bodových seznamů ministerstva školství hodnotu časopisy z oborů, jako je historie nebo "kulturní a religionistická studia", v tomto systému hodně přes 10 000 bodů. Seznam končí matematikou a astronomií se ziskem 960, resp. 840 bodů. Pokud tedy dnes chcete udělat kariéru v polském akademickém prostředí, zapomeňte na studium supernov nebo Banachova prostoru. Stačí napsat pár prací o úloze exorcismu ve vzdělávání a rázem z vás bude titulovaný profesor!