Koronavirus: O situaci v Anglii, kde šílená Johnsova vláda - jako Fialova vláda v ČR - zůstává v nečinnosti

31. 12. 2021



Ve čtvrtek Británie zaznamenala 189 219 denních nákaz a 332 denních mrtvých. Zde je zhodnocení z Twitteru Christiny Pagel, profesorky operačního výzkumu na londýnské University College. Je - právem - ostře kritická vůči Johnsonově vládě.



Pozor, to, co popisuje, čeká velmi brzo Českou republiku:





Situace je dost špatná a já jsem smutná a zmatená z nedostatku vládních opatření a z přehnaného optimismu ve společnosti.



Nejprve případy... hlášená míra nákaz v Anglii je nyní více než dvakrát vyšší než předchozí vrchol v lednu loňského roku a více než třikrát vyšší než na začátku prosince 2021.



Nejnovější čísla odrážejí infekce ještě *před* vánočním setkáváním se lidí.



Tato čísla jsou podhodnocená. Tato čísla jsou podhodnocená.





Míra pozitivity také prudce stoupá - testování nestíhá zvládnout počet nákaz.

Ve všech regionech dochází k rychlému nárůstu, nejvíce a nejdříve v Londýně. Pokles počtu případů v Londýně neberte příliš vážně - je to pokles předvánočních testů a pozitivita stále stoupá.



Jak jsem (a mnozí další) varovala před několika týdny, jsme nyní na hranici množství testů, které dokážeme provést - a to znamená, že počty případů jsou stále nespolehlivějším ukazatelem šíření. Pozitivita je to, na co si musíme dávat pozor.

Nedostatek testů také zvyšuje šíření nákazy - zejména přes Nový rok.



Nejvíce nakažených je stále ve věku 20-29 let, ale počet nakažených rychle roste ve všech ostatních věkových skupinách kromě dětí mladších 10 let.

Znepokojující je zejména nárůst u osob starších 60 let - nyní se blíží úrovni, která byla naposledy zaznamenána v loni lednovém maximu. Je zřejmé, že očkování bude mít obrovský vliv - ale jak moc se počet případů zvýší - zejména po Vánocích?



A ano - případy se promítají do rychlého nárůstu počtu hospitalizací. Řekla jsem, že bychom měli očekávat nárůst po Vánocích, a to právě vidíme.



Počet hospitalizací roste ve všech věkových skupinách.



Znovu připomínám, že tyto hospitalizace jsou z infekcí před Vánocemi a těsně příchodu dominantního omikronu.



A do 21. prosince bylo 70-75 % ospitalizaci na Covid. Mnozí z ostatních to chytili v nemocnici - což není dobře.



Vypadá to, že *míňhospitalizací potřebuje intenzivní péči (dobře), ale potřebovat nemocnici není dobrá věc a masivně omezuje schopnost zdravotnictví léčit jiné nemoci - zejména s tolika nemocnými zaměstnanci.



Krize zdravotnictví na odděleních mimo JIP je stále krizí zdravotnictví.



Co tedy dál? Zaprvé, počet případů ještě NEDOSÁHL vrcholu. Vzhledem k tomu, že se o Vánocích a o Novém roce lidi sdružují, V je pravděpodobné, že vrcholu dosáhneme začátkem ledna. Počet přijatých pacientů bude nadále strmě stoupat.



Zatím je počet přijetí vyšší než nedávné prognózy a splnil předpověď vládní vědecké skupiny SAGE, která předpokládá > 2 000 do konce roku.



Warwick (rovněž se podílí na práci skupiny SAGE) dnes zveřejnil své prognózy pro různé scénáře. Myslím, že jsme v jejich scénáři "omikron je o 80 % méně závažný než Delta a pplán B". Ten udává maximální počet hospitalizací *vyšší* než v lednu loňského roku (ale s menším počtem úmrtí).



Zavedení krátkého lockdownu před Vánocemi nebo dokonce 26.12. by bývalo mohlo tuto špičku výrazně snížit. Pomalý návrat k normálu od poloviny ledna by minimalizoval opětovný nárůst. Vláda však tuto možnost nevyužila a ignorovala vědecké poznatky.



Všimněte si, že počet přijatých pacientů je již nyní vyšší než špička ve Warwicku v nejlepším případě "plánu B", podle něhož je situace o 90 % méně vážná.



Zdravotnictví plánuje budovat nouzové nemocnice ve stanech na parkovištích. Nedostatek personálu způsobuje obrovské problémy pro veškerou zdravotní péči.



Jen za poslední 2 týdny jsme v Anglii zaznamenali 1,4 milionu případů.



I kdyby byl omikron méně závažný, nevíme nic o jeho dlouhodobém dopadu. I když je méně pravděpodobné, že způsobí dlouhý covid, je pravděpodobné, že *stovky tisíc* lidí budou dlouhým covidem trpět - což ovlivní je *i* ekonomiku.



Také jsme neudělali nic pro ochranu škol - což prodlouží vlnu omikronu & ohrozí to děti.



New York varuje před rostoucím počtem hospitalizovaných malých dětí - nelze je očkovat a musíme spoléhat na to, že je ochrání NÍZKÝ přenos v komunitě.



Obvyklí lidé říkají, že vše bude brzy v pořádku - stačí nechat lidi nakazit a bude po všem. Stejně jako to dělali při předchozích vlnách.



Hromadné předchozí nákazy *nezastavily* vlnu omikron. Ani masové očkování. Omikron není poslední varianta.



Udělali jsme obrovský pokrok vočkování dospělých třetí dávkou - 75 % způsobilých je nyní očkováno třetí dávkou. Náš program třetího očkování změní absolutní tragédii v "pouhé" strašlivé období.



Kdy si ale uvědomíme, že (současné) vakcíny to samy o sobě nezvládnou!



V příštích týdnech jsme *mohli* zabránit zátěži zdravotnictví. Mohli jsme *zabránit* ekonomickým škodám způsobeným masovou nemocností v podnicích. Mohli jsme *investovat* do ventilace jako Japonsko. Neudělali jsme to.



Místo prevence plánujeme nemocniční stany na parkovištích.



Mnozí - od vlády přes vědce až po média a veřejnost se rozhodli, že 100 000 nákaz denně je v pořádku. Nebezpečně oslabujemezdravotnictví a jeho personál.



Příliš mnoho lidí skončí s chronickým onemocněním a příliš mnoho jich zemře.





Jediné, co mohu dělat, je říkat, že to není v pořádku.

THREAD on England & Omicron and what is going on.



My take on it.



TLDR: things are pretty bad and I'm sad & bewildered at lack of govt action and general levels of hopium. 1/18 — Prof. Christina Pagel (@chrischirp) December 30, 2021





