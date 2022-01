Co je katastrofického na sýrové bariéře mezi UK a EU? Není naopak žádoucí?

Přinášíme zajímavou polemiku čtenáře Pavla Šmerka. Ano, pan Šmerk má naprostou pravdu, že by se v klimatické krizi potraviny ani zboží neměly dopravovat přes půl Zeměkoule. Jsou s tím ale dvě potíže. Pravděpodobně je nutno restrukturalizovat ekonomiku z globálního dosahu na místní výrobu a spotřebu postupně, ne zlikvidovat brexitem tisíce podniků ze dne na den. Druhá potíž je, že Boris Johnson brexitem zabránil Britům obchodovat s blízkou Evropskou unií a nutí je (naprosto nekompetentně, takže to stejně nejde) obchodovat namísto toho se zeměmi na druhé straně světa.

Co se týče xenofobie a rasismu projevovanému v katolické církvi, je možné, že existují kněží, kteří rasismus a xenofobii při kázáních neprojevují. Zatím jsme žádné takové neslyšeli. A pokud je kázání katolického BISKUPA, čelného představitele katolické církve ve významné regionální metropoli, plné útoků proti Romům, bohužel to nelze než přijímat jako oficiální stanovisko katolické církve.



K tomu je nutno dodat, že s rasismem a xenobofobí a nenávistí vůči EU jsme se nesetkali v postojích a kázáních českých evangelických duchovních. (JČ)

Pavel Šmerk:



Dobrý den,



občas čtu BL a zaujalo mě https://blisty.cz/art/106349 -- pokud chcete od

lidí peníze [zároveň se zobrazující https://blisty.cz/art/106286], možná

bude potřeba víc analýzy a méně ideologie, navíc značně zmatečné.



Jádrem článku je příběh sýraře, kterému se nevyplatí vozit sýry do Evropy a

Kanady, takže je bude muset prodávat v UK. Článek tuto skutečnost prezentuje

jako negativní dopad brexitu -- patrně proto, že autor je fanatický odpůrce

brexitu a sýrař pláče, tedy je jeho fňukání zcela nekriticky reprodukováno.



Jedna ideologie zjevně zastínila druhou -- jiné zobrazené články mají v

nadpisech "Satira o popírání klimatu", "Chce Zeman opravdu zničit Českou

republiku globálním oteplováním?" či "Pomozte těm, kteří stojí v první linii

boje proti klimatické změně" a tak dále. Ovšem kdo chce šetřit klima, určitě

nemůže podporovat převážení sýrů po světě, aspoň ne mezi zeměmi, které jsou

stejně tak dobře s to si je vyrobit samy, případně dovézt z bližších zemí.



Takže z pohledu klimatické krize je zdanění převážení sýrů z UK do Evropy přece jedině správné. Je-li situace tak kritická, jak BL píšou, "kanadští zákazníci, kteří si objednali dárkový balíček sýrů v hodnotě 50 liber včetně poplatků za dopravu" mají dostat, když ne nakopáno do zadnice, místo sýrů základní informace o klimatické krizi, aby je takto absurdní nápady přešly.

Že se jim místo toho dostane zastání v Britských listech, je zcela šokující.



A ano, pokud v UK měli "nadprodukci" sýrů, kterou sýraři nebudou schopni uplatnit na domácím trhu, povedou daně/cla k tomu, že někteří sýraři a

jejich zaměstnanci si holt budou muset najít nějakou jinou obživu. Ale to je přece vzhledem ke klimatické krizi jedině správně -- pokud je žádoucí vyrábět věci co nejvíce lokálně místo energeticky náročného převážení přes půl světa, samozřejmě to vzhledem k dnešku povede k "restrukturalizaci" výrobních kapacit, to se nedá nic dělat. Jedině blázen by si myslel, že tato transformace nebude nikoho nic stát. Co na tom, je-li to nutné? K tomu citát z jednoho z výše zmíněných článků "Zeman, jako blázen, prosazuje zrychlování

ekonomického výkonu světového hospodářství. Proč ho nikdo nekoriguje?"



Když tedy Jan Čulík, abych citoval, "jako blázen" vydává z pohledu klimatické krize zjevně pozitivní dopady Brexitu za negativa, "Proč ho nikdo

nekoriguje?" Ať čte Britské listy a shlédne například film Don't Look Up, aby se dozvěděl, že klimatická krize je ten nejdůležitější problém k řešení.



Nelze věrohodně varovat před klimatickou krizí a zároveň se rozčilovat, že se britskému sýraři nevyplatí vozit balíček sýra přes Atlantik do Kanady. A naopak, je možné, že brexit byl chyba, ale jistě to nelze dokazovat jeho (z pohledu dle BL důležitější klimatické krize) zjevně pozitivním důsledkem.



Pokud Britské listy argumentují takto zmatečně, nedivím se finanční tísni.

S pozdravem, Pavel Šmerk



(O naprosto absurdním a nemotivovaném propojení s katolickou církví vůbec nemluvě. Pokud má Jan Čulík nějaké informace o postoji katolické církve k Brexitu, převážení sýrů z UK do Kanady či jinému relevantnímu tématu, nechť je zveřejní. Nějací náhodní kněží nejsou "katolická církev", stejně jako třeba náhodní vražední fanatici volající k Alláhovi nejsou "muslimové" -- což Jan Čulík jistě velmi dobře ví, protože to druhé (a podobné nepatřičné generalizace činů či postojů jednotlivce na mnohem větší skupinu) byly v Britských listech často pranýřovány -- jenom když je potřeba si kopnout do ideového nepřítele, jdou zjevně pravidla fair play stranou. A zase, dobře, šéfredaktor neovládl nejnižší pudy -- ale "Proč ho nikdo nekoriguje?")

