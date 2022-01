Strategický plán ministerstva zemědělství není "vyvážený"

Kriticky se k návrhu Strategického plánu postavila samotná Evropská komise, která také poukazuje zejména na slabé ekologické ambice návrhu, [3] nebo Asociace soukromého zemědělství. Oproti Agrární komoře či Zemědělskému svazu nebyly ekologické organizace přizvány na jednání o Strategickém plánu s ministerstvem zemědělství, které proběhlo 28. prosince 2021. Od poloviny listopadu nebyly vypořádány jejich připomínky. Ministerstvo také zatím neavizovalo pracovní schůzky, které přislíbilo na konci roku. [4]

Ministerstvo zemědělství by proto dle Hnutí DUHA nemělo a nemusí [5] s posláním Strategického plánu Evropské komisi spěchat do poloviny ledna, jak nyní zamýšlí, a mělo by maximálně využít času pro zvýšení ekologických ambicí. Bez toho se nové vládě nepodaří splnit své programové cíle, mezi které patří např. vyčlenění 10 % zemědělské plochy pro ochranu biodiverzity (současný návrh požaduje pouze 3 %), dosažení 25 % plochy obhospodařované v ekologickém režimu s důrazem na ornou půdu, ochrana a lepší zadržování vody v krajině nebo omezení užívání pesticidů a umělých hnojiv. Zvýšit je potřeba zejména ambice tzv. ekoschémat, nového ekologizačního nástroje SZP [6], motivovat zemědělce ke tvorbě mezí, remízků či mokřadů, a podpořit významněji zemědělce v přechodu k ekologickému hospodaření. Tyto otázky přitom nejsou závislé na otázce zastropování či redistributivní platby, na které se v současnosti soustředí hlavní pozornost.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA řekl:

„Nastavení zemědělských dotací skrze Strategický plán je největší a jedinou příležitostí, jak může nová vláda nejen splnit své cíle, ale také připravit českou krajinu na dopady klimatické změny, zvrátit úbytek hmyzu a ptáků a zachránit naši půdu pro další generace. Promarněním této šance by nejen zklamala své voliče, ale zejména selhala v neodkladném řešení problémů naší krajiny a půdy.”



Za neodeslání Strategického plánu do poloviny ledna nehrozí žádné sankce (původně měl být Strategický plán odevzdán do konce minulého roku) a ministerstvo zemědělství může Evropské komisi oznámit, že Strategický plán odešle později. Připomínky Evropské komise ke Strategickému plánu také jasně naznačují, že plán je potřeba přepracovat, což vyžaduje určitý čas.

