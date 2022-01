USA jsou připraveny jednat s Ruskem o omezení vojenských cvičení na Ukrajině

9. 1. 2022

čas čtení 3 minuty





Na pondělních jednáních v Ženevě by mohlo být projednáváno i reciproční omezení rozmístění raket v regionu





USA a spojenci jsou připraveni diskutovat s Ruskem při rozhovorech o Ukrajině o možnosti, že by ob2 strany omezily vojenská cvičení a rozmístění raket v regionu, uvedl v sobotu vysoký americký představitel.



V souvislosti s rozhodujícími rozhovory, které mají začít v pondělí v Ženevě, představitel Bidenovy administrativy uvedl, že USA nejsou ochotny diskutovat o omezení rozmístění amerických vojsk nebo rozmístění amerických sil v zemích NATO v regionu.

USA a spojenci jsou připraveni diskutovat s Ruskem při rozhovorech o Ukrajině o možnosti, že by ob2 strany omezily vojenská cvičení a rozmístění raket v regionu, uvedl v sobotu vysoký americký představitel.V souvislosti s rozhodujícími rozhovory, které mají začít v pondělí v Ženevě, představitel Bidenovy administrativy uvedl, že USA nejsou ochotny diskutovat o omezení rozmístění amerických vojsk nebo rozmístění amerických sil v zemích NATO v regionu.



Joe Biden varoval Rusko, že bude čelit vážným ekonomickým důsledkům, pokud by Vladimir Putin zahájil invazi na Ukrajinu. Američtí představitelé v sobotu poskytli další podrobnosti o sankcích, které by mohly být uvaleny.





Jedno z omezení, jak je popsal zdroj obeznámený s plánem, by se mohlo zaměřit na kritická průmyslová odvětví včetně obrany a civilního letectví a zasáhlo by ruské hi-tech ambice, například v oblasti umělé inteligence nebo kvantové výpočetní techniky, či dokonce spotřební elektroniky.



Cílem ženevských jednání, po nichž budou příští týden následovat další zasedání v Bruselu a Vídni, je odvrátit krizi. Putin shromáždil desítky tisíc vojáků podél hranic s Ukrajinou, což vyvolává obavy z invaze.



Zůstalo nejasné, zda USA a jejich evropští spojenci mohou v rozhovorech s Moskvou dosáhnout pokroku. Putin požaduje ukončení rozšiřování NATO na východ a bezpečnostní záruky, což jsou podle USA nepřijatelné požadavky.



Vysoce postavený americký představitel však před jednáním novinářům sdělil, že některé oblasti představují příležitost ke společnému postupu.



"Jakákoli diskuse o těchto překrývajících se oblastech, v nichž bychom mohli dosáhnout pokroku, by musela být oboustranná," řekl činitel. "Obě strany by musely přijmout v podstatě stejný závazek."



Rusko tvrdí, že se cítí ohroženo vyhlídkou na rozmístění útočných raketových systémů USA na Ukrajině, přestože Biden Putina ujistil, že to nemá v úmyslu.



"Toto je tedy jedna z oblastí, kde bychom mohli dosáhnout porozumění, pokud bude Rusko ochotno přijmout reciproční závazek," uvedl činitel.



USA jsou rovněž ochotny diskutovat o omezeních obou stran ohledně vojenských cvičení.



"Jsme ochotni prozkoumat možnost vzájemného omezení velikosti a rozsahu těchto cvičení, včetně strategických bombardérů v blízkosti území druhé strany a také pozemních cvičení," řekl činitel.



Dodal, že Washington je otevřen širší diskusi o rozmístění raket v regionu. V roce 2019 Donald Trump odstoupil od smlouvy mezi USA a Ruskem o jaderných silách středního doletu z roku 1987 na základě obvinění, že ji Moskva porušuje.



USA diskutovaly se spojenci a partnery v Evropě a Asii o řadě zvažovaných obchodních sankcí.



Žádné rozhodnutí zatím nebylo přijato, ale zvažovaná omezení by mohla mít dopad na americké výrobky vyvážené do Ruska a na některé výrobky vyrobené v zahraničí, které podléhají americké jurisdikci.



Rusko by mohlo být zařazeno do skupiny zemí s nejpřísnějšími omezeními pro účely kontroly vývozu, kam patří Kuba, Írán, Severní Korea a Sýrie. Tato opatření by rovněž mohla omezit vývoz výrobků vyrobených v zahraničí, pokud obsahují více než stanovené procento amerického obsahu.





Kromě toho se zvažuje uplatnění jurisdikce USA prostřednictvím pravidla použitého pro čínskou telekomunikační společnost Huawei na vývoz veškeré mikroelektroniky navržené s využitím amerického softwaru nebo technologie nebo vyrobené s použitím amerického zařízení do Ruska.







Podrobnosti v angličtině ZDE

-1