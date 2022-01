Nespoléhejte se na konzervativce. Jsou zmateni dnešním světem

10. 1. 2022

čas čtení 3 minuty

Citace z tohoto článku komentátora Nicka Cohena jsou o současné britské politice, avšak podobnost z politikou českou nynější pravicové vládní koalice je více než náhodná. Ani Fialova vláda nemá žádná řešení... (JČ)



Konzervativci dnes vypadají jako podivíni, ne však kvůli osobním chybám toho či onoho politika, ale proto, že se nedokážou vypořádat s krizemi moderního světa. Není to tím, že by neměli údajná řešení - pravicoví myslitelé je chrlí rychleji, než kulomet střílí náboje. Jde jen o to, že jejich řešení jsou irelevantní, a dokonce i z hlediska konzervativců sebezničující.

Konzervativci dnes vypadají jako podivíni, ne však kvůli osobním chybám toho či onoho politika, ale proto, že se nedokážou vypořádat s krizemi moderního světa. Není to tím, že by neměli údajná řešení - pravicoví myslitelé je chrlí rychleji, než kulomet střílí náboje. Jde jen o to, že jejich řešení jsou irelevantní, a dokonce i z hlediska konzervativců sebezničující.

Všechna životaschopná řešení na globální oteplování, očkování, ztrátu pracovních míst, kterou přinese umělá inteligence, a selhávající veřejné zdraví posilují roli státu. Ten musí zajistit pracovní místa a subvence pro krachující vrstvy společnosti, chránit jejich zdraví a drasticky přenastavit trhy tak, aby nebyla zničena naše planeta. Princip "zeštíhlování státu", který umožňují suverénním jednotlivcům a společnostem, aby rozhodovali sami o sobě, dnes vypadá stejně zastaralé jako kabelka a perly Margaret Thatcherové.



Konzervativci v nejlepším případě chtějí cíle, ale ne prostředky k jejich dosažení. Tak to dělá Johnsonova vláda v případě klimatické krize a ochrany zdravotnictví před dopadem pandemie. V horším případě ustupují od modernosti do popírání faktů a do konspiračních blábolů.



Neznám lepší příklad neschopnosti pravice čelit světu před očima než kolaps veřejného zdravotnictví, který bude s postupujícím rokem 2022 stále viditelnější.



Inflace a zvyšování daní tlačí velkou část obyvatelstva do chudoby. Způsobem, který by udivil naše předky, bude chudoba plodit obezitu. Každý, kdo se ve vládě zajímá o studium této krize, ví, že nejlevnější jídlo už není zelenina a rýže, brambory nebo chléb, tradiční strava chudých. Nyní jsou to ultra zpracované průmyslové potraviny, jejichž výrobci používají nejlevnější a nejméně výživné suroviny a co největší šetření, aby udrželi cenu co nejnižší, a přidávají tuk, cukr a sůl,, aby jejich sajrajt byl chutný. Vláda to ví, ale nedělá s tím téměř nic.





Historie není zkouška. Žádný učitel neodměňuje studenty, kteří správně zodpoví otázky. Možná, že konzervativní politici budou prosperovat díky tomu, že využijí reakce proti nutnosti zastavit emise skleníkových plynů. Donald Trump jim už ukázal, jak to dělat.



Nyní jsou to konzervativci, kdo nedokáže reagovat na změny. Jednadvacáté století je mate. Nevědí, co si s ním počít. To je důvod, proč přes všechnu jejich zdánlivou sebejistotu zní tolik projevů konzervativních politiků a článků konzervativních myslitelů více než šíleně.









Kompletní článek v angličtině ZDE

0

482

Ale ať už budou mít volební úspěch jakýkoli, konzervativci nyní vidí, jak se hroutí svět, který vytvořili Margaret Thatcherová a Ronald Reagan. Obávají se budoucnosti, kdy stát bude potlačovat podnikání, bude vám říkat, co máte jíst, jak často smíte létat, kdy se máte nechat očkovat, jak musíte vytápět svůj domov a jakým typem auta smíte jezdit, pokud vůbec nějakým.