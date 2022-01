V Británii se šíří zuřivost nad dalším Johnsonovým mejdanem během lockdownu

11. 1. 2022

čas čtení 1 minuta



Dne 20. května 2020, v době, kdy byl v Británii přísný koronavirový lockdown pozval tajemník Borise Johnsona Martin Reynolds pozval na mejdan v zahradě Downing Street stovku tamějších úředníků. "Přineste si vlastní chlast," napsal jim emailem. Jeden z této stovky příjemců nyní tento email prozradil médiím. Vyvolalo to obrovskou zuřivost veřejnosti, protože už je to asi osmý mejdan, který Johnson a jeho pracovníci uspořádali v Downing Street během lockdownu.



Zuřivost Britů se projevuje nejen na Twitteru, ale i v dosud normálně uměřených sdělovacích prostředcích.





V úterý k té věci v Dolní sněmovně došlo k interpelaci od místopředsedkyně Labouristické strany Angely Raynerové, jenže Boris Johnson se neodvážil jít do parlamentu a nechal úředníka Michaela Ellise, aby ho obhajoval.



Konzervativní poslanec Christopher Chope při této diskusi v parlamentě ptal: "Proč se nemůže všechno špinavé prádlo vyprat najednou? Proč se to prozrazuje takhle postupmně? Státní správa přece musela vědět, že se 20. května konala nějaká párty."



Bývalá předsedkyně skotských konzervativců Ruth Davidsonová vyzvala Johnsona k okamžitému vysvětlení celé věci.



"Jeho vysvětlení nepřežije 48 hodin. Lidé jsou (právem) rozzuření. Tolik toho obětovali - návštěvy nemocných nebo truchlících příbuzných, pohřby. Co si kdo z těch lidí sakra myslel?" Davidsonová napsala na Twitteru.



Na nejdan 20. května 2020 se údajně dostavilo asi 30 až 40 lidí, na stolech bylo nachystáno jídlo a víno, ale prý někteří zaměstnanci Downing Street tehdy vyjádřili výhrady.



Ve stejný den na tiskové konferenci připomněl veřejnosti ministr kultury Oliver Dowden: "Smíte se setkat s jednou osobou mimo svou domácnost na venkovním, veřejném místě za předpokladu, že se od sebe budete držet ve vzdálenosti dvou metrů."



