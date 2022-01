Mezitím v Absurdistánu 206:

Poláci se nadšeně nechávají nakazit covidem a drasticky chudnou

14. 1. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 11 minut



Zdá se, že novoroční koncert pořádaný státní polskou propagandistickou televizí TVP (viz kapitola z minulého týdne) měl na polskou společnost opravdu velký dopad. Zakopané, horské středisko, kde se tato akce konala (a které se nachází v regionu obývaném horaly, kteří patří mezi nejvíce antivaxerské skupiny v Polsku), zaznamenalo 159% nárůst osob nakažených covidem. Není divu, vždyť jen na koncert přišlo 40 000 diváků a město navštívilo přes 100 000 lidí - a většina z nich zřejmě omezení proti covidu ignorovala.





Umírám touhou přečíst si hlubokou analýzu tohoto jevu od předních odborníků protivakcinační komunity, jako je doktor Zbigniew Hałat (ano, je to skutečný lékař, na počátku 90. let dokonce působil jako náměstek ministra zdravotnictví), ale zřejmě je příliš zaneprázdněn svým jiným oborem výzkumu. Vyšlo najevo, že se stal virginologem, samozvaným odborníkem na panenství a tuším (z jeho webových stránek těžko říci) předsedou Virginology Organization Global, která si klade za cíl "chránit morální, psychologickou a psychickou integritu mladých panen, aby byla zachována univerzální hodnota panenství až do manželství, která je zdrojem světové harmonie. V rámci univerzálních hodnot panenství je evropská civilizace výjimečně poháněna úžasnou půvabnou krásou odvážných panen". Tato webová stránka, stejně jako mnoho dalších internetových projektů doktora Hałata, je plná znepokojivých fotografií mladých dívek a žen, které vypadají jako náhodné snímky pořízené tajně na veřejných místech (doktor Hałat je však nazývá "výtvarnými obrazy"). Jsou zde také odkazy na informaci, že mé rodné město Vratislav je "světovým hlavním městem panenství až do svatby", ale odkazy na to jaksi nefungují. Doufám, že to není kvůli mým soukromým aktivitám s mou tehdejší přítelkyní, když jsem tam ještě bydlel...



Doktor Hałat je odborníkem na epidemiologii u pravicové strany Konfederacja. Rád bych si přečetl, jestli má co říct na svém Facebooku, ale bohužel na něm dostal zákaz: strana i osobní profil prominentního magora Janusze Korwina-Mikkeho byly zablokovány (přestože měl statisíce sledujících). Facebook citoval porušení svých podmínek tím, že propagoval pseudovědu ohledně covidu-19



Bylo docela zábavné sledovat, jak se politici z Konfederace na Twitteru kroutili, aby vyjádřili své rozhořčení, zatímco je celá komunita na Twitteru zaplavovala jejich dřívějšími prohlášeními, v nichž chválili právo soukromých firem poskytovat své služby jen těm, kteří se jim líbí (nejvýraznějším příkladem byl slavný případ tiskárny, která odmítla tisknout materiály pro LGBT organizaci), nebo když se rozčilovali, že Facebook povoluje profil Polské komunistické strany. Po několika dnech se rozhodli založit si nový účet, ale i ten byl správou Facebooku okamžitě zrušen.



Jedno je jisté: i když možná nejsou nejchytřejším nástrojem v krabici, antivaxerové dojdou jistě daleko a drží se svého přesvědčení. V Polsku policie dopadla vraha, který byl na útěku 20 let poté, co byl odsouzen k 25 letům vězení. Jak? Policejní hlídka zastavila muže za to, že neměl v obchodě na obličeji roušku. Tento muž měl doslova dokonalou záminku k tomu, aby si vzal roušku, která by mu zakryla většinu obličeje, takže by si ho policie nevšimla, a přesto se rozhodl si ji nevzít!



Církev také pokračuje dál ve svých dobře vyježděných kolejích. Během soudního jednání, v němž oběť církevní pedofilie žalovala církev o náhradu škody, požadovala kurie určení jeho sexuality s odůvodněním, že pokud je gay, pak mu "intimní vztah" s knězem mohl přece přinést potěšení. Z tohohle se mi chce křičet: TO DÍTĚ MĚLO V TÉ DOBĚ DVANÁCT LET, VY BANDO ZATRACENÝCH ÚCHYLŮ!



Není divu, že polská církev nemá v Polsku prakticky žádnou morální autoritu. Zatímco podle nedávného průzkumu pro oko.press může být místní kněz morální autoritou až pro 20 % respondentů (a papež František až pro 50 %), polští biskupové jsou morální autoritou jen pro cca 2 % Poláků (dokonce i mezi voliči PiS za morální autoritu biskupy považují jen 4 % občanů). A přesto se politici všech vyznání snaží biskupům všemožně podkuřovat. Nedávné vyšetřování serveru oko.press nám ukazuje, jak bývalá primátorka Varšavy Hanna Gronkiewicz-Waltzová zrušila územní plán města a navzdory protestům místní komunity povolila církvi postavit 170 metrů vysoký kancelářžský věžák v oblasti, kde byla maximální výška domů stanovena na 42 metrů. A pravidelní čtenáři tohoto seriálu vědí, že to v polské politice není nic neobvyklého.



Ale to už jsou staré zprávy. Posledním týdnům dominovala naprostá katastrofa, kterou se ukázala být nová daňová reforma PiS a ekonomický program "Polski Ład". Poté, co vyšlo najevo, že drtivá většina lidí se bude mít hůře (někteří poukazovali na to, že platy mladších učitelů mají klesnout pod minimální mzdu!), vláda okamžitě svalila vinu na mzdové účetní. Prý je to jejich vina, že zaměstnanci dostali méně peněz než dříve (a to i přesto, že i státní úředníci přiznávají, že nové předpisy jsou tak zmatené, že netuší, jak se v nich vyznat). Takže v pátek večer vláda jednoduše předpisy změnila, takže mzdoví účetní většiny polských firem (obvykle se mzdy vyplácejí 10. dne v měsíci, což bylo shodou okolností následující pondělí) museli v podstatě všeho nechat a celý víkend pracovat, aby měsíční výplaty udělali znovu.





Další důležitou zprávou byla krátká kariéra polského velvyslance v České republice. Poté, co se Polsko dlouho snažilo najít někoho, kdo by byl ochoten naši zemi v Praze zastupovat, se jim nakonec podařilo přesvědčit člověka, kterého všichni na postu polského velvyslance uvítali: Mirosław Jasiński byl v 80. letech opozičním aktivistou a spoluzakládal Solidarność Polsko-Czechosłowacka, organizaci, která zajišťovala spolupráci mezi polskou a československou protikomunistickou opozicí.







Byl osobním přítelem Václava Havla a v 90. letech pracoval na polském velvyslanectví v Praze, v roce 2000 pak byl ředitelem tamního Polského institutu. Bohužel se však ukázal jako příliš čestný velvyslanec v době PiS, když v rozhovoru pro Deutsche Welle přiznal, že konflikt kolem dolu Turów byl nafouknut "nedostatkem empatie, nepochopením a neochotou k dialogu, především z polské strany". PiS to pochopila jako kritiku polské vlády a po pouhých 17 dnech ve funkci ho vyhodila.

Život v Polsku je teď opravdu těžký. Jako obvykle budou nejvíce trpět drobní podnikatelé - například místní obchodníci, které strana PiS slibovala chránit. Jeden z nich se o své zkušenosti podělil na sociální síti wykop.pl následující formou:





0

232

Nejzajímavější jsou však dvě konkurenční reality, pokud jde o vysvětlení zvyšování cen plynu a energií. Pokud budeme věřit straně PiS a jejím koaličním partnerům (zejména známému milovníkovi uhelné energetiky, poslanci Januszovi Kowalskému ), je důvodem zvyšování cen evropský Green Deal. A jako obvykle za to může Donald Tusk osobně. Nejprve jako premiér souhlasil s dohodami o snižování emisí, které jsou pro Polsko škodlivé. A pak jako předseda Rady EU vnutil EU všechna ta strašná nařízení. Tento narativ prosazuje i vládní propaganda, která náhlé zvýšení cen energií nazývá "Tuskovým efektem".Pokud se však podíváme na fakta, příběh je zcela jiný. Polsko je od 90. let minulého století zásobováno plynem z Ruska na základě tzv. jamalské smlouvy. Za předchozí vlády PiS podepsal tehdejší ministr energetiky Wojciech Jasiński novou iteraci této smlouvy s Gazpromem. Ta byla pro Polsko velmi nevýhodná. V důsledku toho jsme měli platit mnohem více než ostatní evropské země. Jasiński přiznal, že před schválením smlouvy "neměl čas si ji přečíst". Smlouva končí v prosinci 2022, a pokud by zůstala v původní podobě, Polsko by muselo celkem zaplatit navíc 16 miliard zlotých.Není divu, že po změně vlády Donald Tusk rozhodl, že je třeba tuto smlouvu znovu projednat. V roce 2012 Polsko a Rusko dospěly k dohodě - cena byla snížena, část peněz byla Polsku vrácena a cena plynu byla navázána na průměrnou cenu ropy. To vedlo k tomu, že Polsko stále platilo o něco vyšší cenu než na volném trhu, ale díky mechanismu vázání ceny plynu na ropu, která je mnohem stabilnějším trhem než trh s plynem, jsme byli chráněni před výkyvy cen a ruským vydíráním.Ale pak se strana PiS vrátila k moci a potřebovala nějaký propagandistický úspěch. Proto se obrátila na arbitrážní soud, kde se jim podařilo tyto dohody zrušit. Od této chvíle mělo Polsko platit tržní cenu plynu, jako na burze v Nizozemsku. Krátkodobě to fungovalo dobře, dokud byla tržní cena nižší než cena ve smlouvě. Pak ale Putin snížil množství plynu prodávaného do Evropy. Ceny na nizozemské burze prudce vzrostly. Samozřejmě nám stále dodávají plyn podle jamalského kontraktu, ale tentokrát je cena indexována podle nizozemské burzy, nikoli podle průměrné ceny ropy. A zatímco cena ropy zůstává jen o málo vyšší než v loňském roce, cena plynu vzrostla v průměru o 400 % a v některých okamžicích dokonce až o více než 900 %. Ano, díky jamalskému kontraktu nebudeme mít o plyn nouzi. Ale tyto ceny musíme platit.- Představte si, že provozujete malý obchod se smíšeným zbožím.- Vaše účty za elektřinu na světla a ledničky se zvýšily o 40 %.- vaše účty za plyn na vytápění prodejny vzrostly o 400 %.- vaši dodavatelé vám celý den volají a oznamují vám, že museli zvýšit ceny.- mezitím vám vaše účetní oznámí, že díky novému vládnímu programu se vám zvyšují odvody na zdravotní a sociální pojištění (a mimochodem vám teď také musí účtovat víc).- když se chystáte firmu zlikvidovat, přijde za vámi váš zaměstnanec a požádá o zvýšení platu, protože se vše zdražuje a on potřebuje více vydělat.- Když si jdete domů odpočinout, zjistíte, že se vaše hypotéka zvyšuje o 500 zlotých měsíčně.- sednete si a pustíte si televizi - probíhá tisková konference předsedy vlády. Říká, že zrušil pětiprocentní daň z přidané hodnoty na potraviny, a tak vyzývá veřejnost, aby "dohlídli na obchodníky, zda snížili ceny".Pokud lidé nevyjdou do ulic teď, pak si nedovedu představit, co by se muselo stát, aby Poláci zvedli hlavu...