Djoković: Zmatek, nejasnosti a výmluvy

12. 1. 2022

Novak Djokovič obviňuje svého pracovníka z "chyby" v dokumentaci žádosti o australské vízum a přiznává, že se po pozitivním výsledku Covidu neizoloval



Djokovič se ve svém prohlášení na Instagramu ale nevyjádřil ke zprávám v médiích, které poukazují na pochybnosti ohledně pozitivního výsledku jeho PCR testu z 16. prosince.





Novak Djokovič obvinil svého pracovníka z "administrativní chyby". V žádosti o vízum "jeho pracovník" prý napsal, že Djoković čtrnáct dní před odletem do Austrálie nikam necestoval, což byla "věcná chyba". Djoković také přiznal, že po pozitivním testu na covid nešel do karantény.



Djokovičovo prohlášení, zveřejněné na Instagramu, se však nezabývá informacemi časopisu Der Spiegel, který poukazuje na to, že v Djokovićově výsledku PCR testu z 16. prosince jsou zjevné nesrovnalosti.







Středeční prohlášení tvrdí, že o svém pozitivním výsledku byl Djoković informován až 17. prosince, přestože Djokovič ve svém čestném prohlášení pro australský federální obvodní soud uvedl, že byl "testován i diagnostikován" 16. prosince.Australský ministr pro přistěhovalectví Alex Hawke potvrdil, že stále zvažuje opětovné zrušení Djokovičova víza.V úterý vyšlo najevo, že australští imigrační úředníci prošetřují Djokovićovo předletové prohlášení poté, co se objevily fotografie, z nichž vyplývá, že byl Djoković necelé dva týdny před svým odletem ze Španělska do Austrálie 4. ledna v Bělehradě.Ve středu Djokovič uvedl, že si přeje opravit "dezinformace ... v zájmu zmírnění širších obav společnosti ohledně mé přítomnosti v Austrálii"."Chci zdůraznit, že jsem se velmi snažil zajistit bezpečnost všech a dodržování svých testovacích povinností," uvedl."Dne 14. prosince jsem se zúčastnil basketbalového zápasu v Bělehradě, po kterém bylo oznámeno, že několik lidí má pozitivní test na Covid-19. Přestože jsem neměl žádné příznaky onemocnění covidem, podstoupil jsem 16. prosince rychlý antigenní test, který byl negativní, a z opatrnosti jsem téhož dne podstoupil také oficiální a schválený PCR test."Djokovič uvedl, že 17. prosince se zúčastnil tenisové akce v Bělehradě, kde předával ceny dětem, poté, co byl antigenní opět negativní. "Byl jsem bez příznaků a cítil jsem se dobře a oznámení o pozitivním výsledku PCR testu jsem obdržel až po této akci."Djokovič uvedl, že po obdržení pozitivního výsledku se přesto 18. prosince dostavil do svého tenisového centra v Bělehradě, aby dodržel "dlouhodobý závazek k rozhovoru pro L'Equipe", protože se "cítil povinován" a "nechtěl zklamat novináře". Djokovič říká, že dodržoval rozestupy a měl roušku, s výjimkou situace, kdy se fotografovali."Po rozhovoru jsem sice odešel domů, abych se na požadovanou dobu izoloval, ale když se nad tím zamyslím, byla chyba tam chodit a uznávám, že jsem měl tento závazek odložit."Djokovič uvedl, že chybné prohlášení před cestou do Austrálie "předložil můj podpůrný tým mým jménem"."Můj agent se upřímně omlouvá za administrativní chybu spočívající v zaškrtnutí nesprávné kolonky o mé předchozí cestě před příjezdem do Austrálie. Jednalo se o chybu, která rozhodně nebyla úmyslná."Djokovič se nevyjádřil ke zprávě časopisukterá upozorňuje, že QR kód jeho testu PCR z 16. prosince ukázal negativní výsledek, když jej naskenovali na začátku tohoto týdne, a následně ukázal pozitivní výsledek.také píše, že odhalil nesrovnalosti mezi papírovou verzí výsledku PCR testu, který byl pozitivní, a jeho digitální verzí, kterou předložili tenistovi právníci.Papírová verze údajně naznačuje, že údajný pozitivní výsledek testu není z 16. prosince, ale - podle časového razítka na něm - až z 26. prosince.l připustil, že časové razítko může odrážet i to, kdy si testovaná osoba výsledek stáhla.Podle zjištění výzkumné skupiny Zerforschung zabývající se informačními technologiemi měl pozitivní test z 16. prosince číslo 7371999 srbského testovacího systému. Djokovičův negativní výsledek testu, provedeného 22. prosince, měl údajně identifikační číslo, které bylo asi o 50 000 pozic nižší.Výzkumníci Zerforschung sdělili, že mají potvrzeno, že identifikační čísla testů spíše stoupají, než klesají, což vyvolává otázky, zda test údajně z 22. prosince nebyl proveden dříve než test údajně z 16. prosince.položil otázky Djokovičovi i srbským zdravotnickým orgánům, ale do úterního večera neobdržel odpověď.Podrobnosti v angličtině ZDE