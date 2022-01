Tým, který stojí za filmem " Don’t Look Up", vyzývá k akci na ochranu klimatu

13. 1. 2022

čas čtení 3 minuty

Film "Don't Look Up" je hollywoodskou raritou hned v několika ohledech. Je to významný film o změně klimatu. Podle Netflixu nasbíral za jediný týden rekordní počet zhlédnutých hodin. Také rozpoutal záplavu horkých reakcí a - což je možná poprvé - pošťuchování mezi recenzenty, kterým se film nelíbil, a vědci, kterým se líbil.

Uvidíme, zda film splní hlavní cíl režiséra Adama McKaye, který chce, aby byl se stal "kopancem do kalhot", který by podnítil naléhavé kroky v oblasti změny klimatu, píše v New York Times Cara Buckley.

"Nedělám si iluze, že jeden film bude lékem na klimatickou krizi," napsal v e-mailu pro Timesy McKay. "Ale pokud inspiruje ke konverzaci, kritickému myšlení a pokud přiměje lidi, aby byli méně tolerantní k nečinnosti svých lídrů, pak bych řekl, že jsme dosáhli svého cíle."



Po prosincové premiéře filmu se klimatologové na sociálních sítích rozepsali o tom, že se konečně cítí být viděni. Neil deGrasse Tyson na Twitteru napsal, že film vypadá spíše jako dokument.



Kibicové mezitím říkali, že alegorie s kometou se ztratila těm, kteří ji brali doslova, a ptali se, proč se režisér McKay nevyjádřil ke globálnímu oteplování přímočařeji. Richard Brody v The New Yorkeru napsal, že pokud se vědcům nelíbí, co filmoví kritici říkají o vědě, "měli by se vědci přestat plést do umění".



Ať tak či onak, v době, kdy vedoucí představitelé nepřijímají nezbytná opatření k řešení krizové situace na planetě a kdy objem a krutost takzvaných "přírodních" katastrof dosahují stále větších rozměrů, není pochyb o tom, že film zasáhl docela silnou strunu. Podle Netflixu je film jedním z nejoblíbenějších filmů vůbec, když za jeden týden nasbíral bezprecedentních 152 milionů zhlédnutých hodin.



"Cílem filmu bylo zvýšit povědomí o děsivé naléhavosti klimatické krize, a to se mu velkolepě podařilo," řekla zakladatelka a ředitelka organizace End Climate Silence Genevieve Guenther, která podporuje medializaci klimatických změn.



"Nemůžete mít filmy, které by bez kulturního přijetí klimatických změn inspirovaly lidi k akci," dodala, "což je to, co tento film pomáhá vytvořit."



Hollywood má nevyrovnanou historii zobrazování klimatických změn v hraných filmech, pokud se jimi vůbec zabývá. Některé filmy udělaly ze svých padouchů ekoteroristy - viz Thanos v Avengers: Infinity War a Godzilla: King of Monsters. Nebo naopak prezentují ekologický kolaps jako nevyhnutelný - jako příkladně ve filmech Interstellar, Snowpiercer a Šílený Max. Vzácné jsou filmy, které prezentují svět, v němž lidé úspěšně spolupracují, aby zmírnili nejhorší krizi, zachránili biodiverzitu a aby se zbavili fosilních paliv.



I když film nepřichází se šťastným koncem, McKay opakovaně zdůraznil, že chce, aby se lidé o tento cíl snažili. Netflix a klimatologové spolupracují s online platformou, která prezentuje způsoby, jak mohou lidé jednat. Jedna z hvězd filmu, Jonah Hill, vystoupil v pořadu The Tonight Show a vyzval diváky, aby požádali své zástupce v Kongresu o schválení zákona HR 794, Climate Emergency Act. Leo DiCaprio vyzval svých 19,4 milionu sledujících na Twitteru, aby se také zapojili.

Celý text v anglickém originále ZDE

0